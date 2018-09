Recupera efectius

L a selecció absoluta comença demà el seu camí a la Lliga de les Nacions, la nova competició que organitza la UEFA, dividida en grups i amb la intenció que es puguin veure partits més igualats, amb els conjunts dividits per coeficients. Andorra juga a Riga contra Letònia, i en la convocatòria el tècnic compta amb 20 jugadors, dos més dels habituals a les llistes, una xifra que mantindrà de cara als propers enfrontaments.

Els futbolistes que estan convocats davant el conjunt bàltic són José Antonio Gomes, Ferran Pol, Emili Garcia, Marc Garcia, Ildefons Lima, Max Llovera, Txus Rubio, Moisés San Nicolás, Jordi Rubio, Ludovic Clemente, Joan Cervós, Sergio Moreno, Marc Rebés, Víctor Rodríguez, Marc Vales, Marcio Vieira, Jordi Alàez, Cristian Martínez, Luigi San Nicolás i Sebas Gómez. El mes passat la selecció va jugar un amistós a Àustria contra els emirats Àrabs Units, que va servir com a darrera prova de cara al començament de la Lliga de les Nacions. Respecte a aquell matx Koldo recupera a diversos jugadors. Víctor Rodríguez i Luigi estan recuperats de les seves respectives lesions i es troben a Riga, on l’equip aterrava ahir. També hi seran dos que no van poder ser-hi pels compromisos amb els seus respectius clubs, ja que es tractava d’un amistós. Vales i Cervós tornen a la llista.

Selecció sub-21

A la convocatòria de l’absoluta falten alguns jugadors que a les últimes llistes hi havien estat presents, com Ricard Fernàndez i Àlex Martínez. Aquests dos entren a la llista de la selecció sub-21, que demà s’enfronta a domicili a Escòcia i l’11 de setembre a Ucraïna. La resta de jugadors convocats pel tècnic, Justo Ruiz, són: Francisco Pires, Iker Àlvarez, Claudi Bové, Adrià Sànchez, Aleix Viladot, Francisco Pomares, Èric de Pablos, Josep Maria Cabanes, Cristian Garcia, Miquel del Castillo, Joel Guillem, Albert Reyes, Roger Nazzaro, Albert Grau, Èric Vales i Joan Pijuan.

Rècord d’imbatibilitat

La selecció absoluta tindrà l’oportunitat contra Letònia de sumar un nou rècord d’imbatibilitat, després de no haver rebut cap gol en els últims partits que ha disputat. Es troba a només 48 minuts d’establir una nova marca. En els amistosos contra els combinats de Liechtenstein, Cap Verd i els Emirats Àrabs Units, amb una victòria davant els primers i empats amb la resta, Andorra no va rebre cap gol i acumula 297 minuts sense encaixar-ne.