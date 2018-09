El MoraBanc s’estrena a casa

Primera ocasió perquè els aficionats del BC MoraBanc vegin l’equip jugant al país. Tindran l’oportunitat de fer-ho avui davant un dels clàssics europeus, el Pau-Orthez, en el Trofeu 40 anys d’Escaldes-Engordany. El matx es disputa al pavelló del Prat Gran a les 20.00 hores.

L’equip està en plena pretemporada, amb tot el que suposa a nivell de preparació. El MoraBanc que es podrà veure avui està molt lluny del que serà durant la temporada. «En el dia a dia ja es va notant principalment la millora física. A la tàctica anem agregant més coses per tenir més opcions durant el partit», assenyala Rafa Luz, una de les incorporacions de l’estiu. No té problemes d’adaptació perquè hi ha «un grup jove i les coses es porten més fàcil» i a nivell de grup «la dinàmica està sent molt bona». Compartirà posició de base amb Andrew Albicy, que li «dona consells als entrenament i en defensa estic aprenent molt d’ell».

El partit amb el Pau-Orthez serà una oportunitat per seguir progressant en un moment important del curs: «Venim d’entrenar en moltes sessions, amb molta càrrega i això es nota sobretot físicament. No aconseguim córrer tant, les cames estan pesades i la pilota sempre va curta, però aquestes són coses que hem d’anar millorant, ser conscients que no serà el partit de les nostres vides, però al mateix temps tenir la il·lusió per guanyar com sigui».

Moussa Diagné assegura que pel fet de jugar a casa «volem donar una bona imatge. Intentem construir un equip perquè hi ha jugadors i entrenadors nous i això porta temps», demanant paciència perquè l’equip està en formació. «Els resultats de pretemporada no són importants. El que ho és més és construir i conèixer cadascú com juga», el que no treu que «intentarem guanyar». Serà un matx per «millorar coses, perquè el més important és el dia 28 de setembre, que és quan comencem a competir de veritat». El pivot sengalès afronta la campanya amb plena confiança. «Estic motivat per a que l’equip guanyi i que superi el repte de l’any passat. Per això m’he quedat», posant per davant l’interès del grup a l’individual. «El més important és el col·lectiu, que el MoraBanc estigui per sobre la resta. El club està per sobre de tot», assegura.

Reconeixement als pioners del bàsquet nacional

El partit es disputa a la parròquia per celebrar el 40è aniversari de la seva fundació, però també per la relació que té amb l’entitat, ja que al mes de juny del 1970 es constituïa el BC Escaldes, que va ser l’embrió del que s’acabaria convertint en el BC Andorra. Per aquest motiu a la mitja part del partit contra el Pau-Orthez es portarà a terme un reconeixement a les persones que van ser pioneres del bàsquet al país, i que van posar la primera pedra del que s’ha acabat convertint en el fenòmen actual. Entre els homenatjats estaran l’expresident Eduard Molné, el directiu Teo Armengol, jugadors del primer equip de l’any 70 com Vicenç Alay o Josep Marín; i jugadors que van marcar una època a la dècada dels 80 com Carles Farfan, Quim Colom, Pere Pràxedes o Jaume Guri.