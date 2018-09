Podem Andorra vol formar llista per presentar-se a les eleccions

La junta de la setmana passada de Podem Andorra va ser d'allò més fructífera: d’una banda, van decidir realitzar una crida ciutadana contra la possible taxa escolar pels drets d’autor, i per altra van plantejar «seriosament» l’opció de presentar-se a les properes eleccions generals. Una idea que neix de la «incapacitat dels partits progressistes del país de fer un pas ferm», en paraules del portaveu de la formació, Joan Seguí, ja que «uns s’associen amb partits de dretes o liberals per mantenir la cadira i els altres estan amagats sota la catifa». Ara per ara, però, és només un projecte que encara s’ha de definir i la seva viabilitat dependrà de la data que proposi el cap de Govern, Toni Martí, el 17 de setembre.



En un principi, Podem es presentaria com a partit únic, tot i estar «oberts a propostes» i no descartar anar en coalició. Amb qui? «S’hauria de parlar, perquè ara mateix seria molt complicat pactar amb cap partit», va reconèixer el vicepresident, Joseba Imanol, ahir a la tarda a aquest rotatiu.

Al costat de la ciutadania

Malgrat que ni Seguí ni Imanol van voler avançar futures promeses electorals, ambdós van afirmar «estar sempre al costat de la ciutadania, no només en època de campanya». Al seu parer, el què els andorrans i andorranes es mereixen és «transparència i claredat» política i «sobretot que els escoltin». Escoltar és el que Podem Andorra, diu, ja està fent amb l’única intenció de «conèixer les problemàtiques reals» de la població i en base a això perfilar un programa electoral que ja està en marxa.