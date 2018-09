Qualitat més sostenibilitat

Incorporar la sostenibilitat dins de la qualitat. Aquest és el rerefons del projecte que l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) té ara entre mans i que ha de convertir-la en pionera en la matèria. «Tenim ganes de fer el sistema una mica nostre», va remarcar la directora de l’AQUA, Marta Fonolleda, ahir durant la presentació d’aquest projecte que ha de definir els indicadors d’avaluació de la qualitat de l’ensenyament superior al Principat tenint en compte els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

L’organisme, que és independent des del 2016, s’ha fixat com a repte –en paraules de Fonolleda– «ser un motor d’innovació i de construcció de la cultura de la qualitat». Per això, l’AQUA va encarregar un estudi al Grup de Recerca Còmplex, de la Universitat Autònoma de Barcelona, que havia de connectar els estàndards de qualitat del sistema andorrà amb els ODS i oferir una proposta de directrius de qualitat acompanyada d’exemples de bones pràctiques que ja s’estan utilitzant en d’altres indrets. «Els resultats i les conclusions del seu informe van ser validades per experts internacionals i d’aquí», va detallar la directora de l’AQUA.

El projecte de l’organisme ha estat guardonat amb més de 8.500 euros per la seva innovació

El següent pas va ser idear un projecte de capacity building juntament amb l’agència de qualitat de l’Aragó que va ser guardonat per l’organisme internacional INQAAHE amb 10.000 dòlars (més de 8.500 euros). «Sobretot van valorar la innovació d’ajuntar els dos marcs, la qualitat i la sostenibilitat, però també el fet que la idea sortís d’un país tan petit que vol crear un sistema de qualitat propi i no copiar-lo com acostumen a fer els estats menors», va posar de relleu Fonolleda. Aquest projecte ha de donar continuïtat a l’estudi anterior i definir els indicadors de qualitat que s’aplicaran tant a Andorra com a l’Aragó per avaluar l’ensenyament superior incorporant els ODS.

En el marc del seu desenvolupament, s’organitzaran un parell de fòrums de qualitat que comptaran amb experts internacionals i oferiran diverses conferències i sessions de treball. El primer tindrà lloc a Andorra entre el 2 i 3 d’octubre i el segon, a la ciutat de Saragossa entre el 13 i 14 de desembre. La directora de l’AQUA ja va informar que el projecte s’hauria de concloure al maig del 2019 i que en el cas del Principat els indicadors podrien començar a aplicar-se a partir del curs 2019-2020, tant a la Universitat d’Andorra com a la Universitat Oberta la Salle.

«Les universitats andorranes compleixen amb els estàndards europeus i es troben al mateix nivell que els països de l’entorn», va fer saber Fonolleda tot remarcant que des de l’AQUA la intenció és aportar «una millora contínua». Malgrat no atrevir-se a pronosticar què pot sortir del projecte, la directora va considerar que «no implicarà canviar grans coses, sinó visions i maneres de fer».