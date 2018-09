Carrils segregats per fomentar la mobilitat real en bicicleta

Hi ha dos tipus de ciclistes: els acostumats a la bicicleta esportiva i aficionats al cicloturisme i els que adopten el que des de Mobilitat anomenen com a «bicicleta assistida». Aquests últims són els que fins ara es desplaçaven en cotxe i no estan acostumats ni a moure’s per la carretera ni a conviure amb els vehicles. Així ho considera com a mínim el cap d’àrea de Mobilitat Jaume Bonell, qui assegura que «una persona que no té massa experiència amb bicicleta, a l’avinguda Tarragona, és pell».



Dins el nou pla de mobilitat de la vall central, es preveu incorporar carrils bici segregats en diferents carrers amb l’objectiu d’anar «incorporant la bicicleta» com a mitjà de transport i afavorir la convivència amb els vehicles. Per a Bonell, un bon exemple per fomentar aquest ús és el que l’ajuntament de Barcelona ha implantat a l’avinguda Paral·lel amb dos carrils de pujada i de baixada enmig de la via. Tot i reconèixer que «s’ha de ser atrevit per fer allò», el cap d’àrea creu que funciona prou bé i ajuda que el ciutadà que es mou en cotxe «interioritzi que també hi ha bicicletes» al seu voltant. D’aquesta manera, «si a l’avinguda Tarragona la persona té un carril bici segregat que funciona amb seguretat, potser s’atreveix a agafar la bici», i deixar el cotxe aparcat. «Hem de convèncer que és una bona mesura», va concloure Bonell en una entrevista a l’ANA.



Carrils segregats

A finals d’agost, Bonell ja va avançar que els carrers que preveuen incorporar el carril bici són els de Nacions Unides, Consell de la Terra i una part de Prat de la Creu. Amb l’èxit que van suposar els mesos de prova de Cicland, va ser el carril exclusiu per a ciclistes el principal reclam d’aquest nou pla.

«És molt important que a la vall central hi hagi carrils bici, però no com els coneixem normalment, sinó que aquests han de ser segregats per oferir més i millor seguretat a l’hora de circular», ja va apuntar Bonell aleshores. Aquesta segregació, va raonar, no requerirà una campanya específica de convivència entre ciclistes i conductors, ja que «cadascú anirà pel seu carril i serà responsable de les seves normes, de manera que les bicicletes quedaran aïllades».



Campanya contradictòria

Al llarg de l’estiu el Servei de Mobilitat va posar en marxa la campanya Andorra territori ciclista, que ha tingut èxit i crítiques a parts iguals. «Hem tingut veus molt crítiques [dient] que Andorra no és territori ciclista perquè no té carrils bici segregats», va reconèixer Bonell. La campanya de seguretat viària, que buscava fomentar el respecte entre els conductors i els ciclistes, es va posar en marxa a les xarxes socials i també va mostrar recomanacions en els cartells lluminosos a les carreteres. Els responsables de la campanya faran un balanç a mitjans d’octubre i esperen reprendre-la de cara a l’estiu vinent.