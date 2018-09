Riba desvincula de l’acord amb la UE el canvi en la gestió de dades

El canvi en el sistema de gestió de dades agràries no s’explica per les exigències de l’Acord d’Associació amb la Unió Europea, «sinó simplement perquè l’eina actual ha esdevingut obsoleta i no permetria al departament complir amb els compromisos comunitaris en un màxim de tres anys vista», va matisar el director d’Agricultura, Landry Riba, a EL PERIÒDIC. De fet, el sistema vigent ja té 18 anys d’antiguitat i no possibilita l’adaptació a un entorn web, de manera que no pot entrar-hi ni manipular-lo ningú que no estigui físicament al departament.

Segons va explicar Riba, però, «la nova eina permetrà als titulars d’una explotació agrària accedir-hi des de fora amb un usuari i contrasenya, així com interactuar-hi i fer-hi qualsevol consulta o gestió». Tot i així, el director d’Agricultura va remarcar que també representarà «un salt importantíssim» per a l’administració, ja que el nou gestor tindrà més capacitat d’absorció que l’actual i permetrà «enregistrar les dades que ja hi ha i les que es puguin generar en un futur, per tant, ens deixarà amb una tranquil·litat a anys vista».

Entre d’altres beneficis, s’alliberaran llocs de treball perquè les limitacions de l’actual sistema molt sovint obliguen a processar de forma manual la informació. «El guany de temps serà enorme perquè ara es destina molta estona a buidar les dades que ens demanen des d’altres institucions o organismes internacionals; en canvi, el nou sistema automatitzarà tots aquests processos», va insistir el titular del departament tot subratllant que hi havia «una necessitat urgent» de dur a terme aquesta modificació. «Evidentment que ens permetrà ser molt més àgils a l’hora de restituir tota la informació que requerirà l’acord d’associació amb la UE, però el sistema actual ja ens possibilitaria complir amb els requisits establerts», va reconèixer Riba malgrat desvincular el canvi d’aquestes exigències.

Migració de dos anys

Tot i haver anunciat el canvi ja fa unes setmanes, no es farà efectiu fins d’aquí dos anys. «L’empresa adjudicatària ens ha dit que pot estar a punt en 24 mesos. De moment, els productors no ho notaran, ja que seguirà funcionant el mateix gestor. I passat aquest termini i feta la migració, serà l’administració qui percebrà petites diferències, però no hauria de ser així per als titulars de les explotacions agràries», va considerar Riba.