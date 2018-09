La falta de pisos amenaça les contractacions de l’hivern

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, es va mostrar conscient que l’habitatge pot amenaçar la contractació de mà d’obra per a la temporada d’hivern: «L’increment del contingent no significa per se que la gent vulgui venir a Andorra, sobretot si hi ha dificultats afegides, com les que hi ha ara amb l’habitatge. Des d’aquest punt de vista, nosaltres creiem que la llei que hem entrat a tràmit parlamentari per via d’urgència conté tota una sèrie de mesures que permetrà augmentar l’oferta d’habitatges al país». A més, va assegurar que per buscar solucions davant de l’escassetat d’habitatges de lloguer «paral·lelament i amb allò que estigui al nostre abast, estem a disposició de les empreses i dels treballadors del nostre país, tant per als que resideixen aquí tot l’any com per als que vindran durant la temporada d’hivern» i va oferir-se «per ajudar-los i que puguin disposar d’un habitatge digne».

Res descartat

No obstant ser conscient de la imminent problemàtica, Espot encara veu possible aplicar les primeres accions recollides al Projecte de llei de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges aquest mateix mes de novembre. Així ho va explicar després de ser preguntat per com entomaria el país l’arribada de temporers aquest hivern en un context d’escassetat de pisos de lloguers a preus assumibles per als treballadors, encara que va matisar que la celeritat de l’aplicació ara ja no està en mans de Govern sinó del Consell General. «Dependrà de quan s’aprovi aquesta llei, nosaltres la vam entrar amb tràmit d’urgència perquè s’aprovés el més ràpid possible. El PS ha fet una esmena a la totalitat, per tant creiem que això pot retardar una mica la tramitació però el que volem és que s’aprovi com més aviat millor perquè les mesures que s’hi contenen puguin prendre eficàcia el més aviat possible», va concretar Espot.

S’autoritzaran més temporers, seguint la «tendència»

«Hem de seguir la tendència dels últims anys d’anar ampliant cada cop una mica més el contingent [de treballadors temporers] perquè evidentment ara no tenim una situació de crisi econòmica sinó que estem en una situació d’atur tècnic i les temporades d’hivern cada cop són millors», va explicar el ministre Espot respecte de la previsió d’autoritzacions de treball temporals per a aquest hivern. Encara es desconeix el número exacte perquè «tradicionalment s’aproven cap al mes d’octubre i després d’haver escoltat el teixit empresarial del nostre país, els actors i els interlocutors socials», va recordar el ministre, qui també va assenyalar que aquestes trobades estan previstes per a les pròximes setmanes. La temporada 2017-2018 el contingent va augmentar un 10%, respecte de l’any anterior.