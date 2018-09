L'Andorra Convention Bureau presenta la seva oferta a Tolosa i Bordeus

Ainara Revuelta Ha rebut la medalla ‘flamme of peace’

Els participants han destacat especialment la varietat d’activitats que ofereix el país i la qualitat i capacitat d’allotjament. A més, alguns d'ells ja han mostrat el seu interès en proposar Andorra per acollir algun esdeveniment en breu. En cada trobada hi han participat unes vint persones procedents d'empreses que organitzen incentius, construcció d'equips i congressos.

Vuit membres de l'Andorra Convention Bureau (ACB) han organitzat una campanya itinerant a Tolosa de Llanguedoc i a Bordeus per donar a conèixer l'oferta turística del país al mercat francès. L’objectiu d’aquesta acció ha estat presentar la destinació en general però especialment de cara a la propera temporada d’hivern, ja que són moltes les empreses que organitzen activitats i esdeveniments en aquest període de l’any.

Per El Periòdic

