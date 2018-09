Pas alternatiu a l'N-260 a Pont de Bar per un accident

Ainara Revuelta Ha rebut la medalla ‘flamme of peace’

D'altra banda, un motorista ha resultat ferit lleu en una sortida de via al punt quilomètric 34 de la carretera L-511, a Coll de Nargó. Una ambulància del SEM ha evacuat l'home a la Fundació Sant Hospital. L'avís dels fets s'ha rebut a les 14.03 hores. Al lloc s'hi han desplaçat els Bombers de Coll de Nargó.

La carretera N-260 al terme municipal de Pont de Bar (Alt Urgell) es circula ara amb pas alternatiu de vehicles després d'haver estat més d'una hora tallada al trànsit en ambdós sentits a causa d'un accident. A les 18.37 hores s'ha produit l'avís de la sortida de la calçada d'un camió, que ha bolcat, en el punt quilomètric 216-216.5. El conductor ha resultat il·lès i la retirada de la càrrega de palla ha provocat la incidència en el trànsit. A la zona hi treballen dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, i s'hi han traslladat també els Mossos d'Esquadra i el SEM.

Per El Periòdic

