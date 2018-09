Aprovat el projecte per millorar l'entorn de l'espai Dinosfera

El plenari de l'Ajuntament de Coll de Nargó va aprovar divendres passat per unanimitat el plec de clàusules per adjudicar les obres per adequar l'entorn de l'Espai Dinosfera.

Així ho ha explicat l'alcalde de Coll de Nargó, Martí Riera, que ha destacat que la intervenció vol donar continuïtat a inversió que es va fer per construir el centre paleoambiental. Així, les obres d'arranjament permetran adequar la part de darrera de l'espai i la placeta annexa.

Riera ha anotat que aquest és "un museu que està donant un resultat prou satisfactori però que malauradament es va acabar sense cuidar l'entorn'. L'obra contempla una inversió d'uns vuitanta mil euros dels quals cinquanta mil els aportarà la Diputació de Lleida.

L'espai expositiu forma part del projecte "Dinosaures dels Pirineus" i té l'objectiu de donar els coneixements científics sobre els darrers dinosaures que varen viure al sud d'Europa. A Dinosfera es pot conèixer l'evolució i hàbitat dels dinosarures a través de la informació obtinguda als importants jaciments paleontològics del terme municipal alturgellenc.