Acordonat l'edifici del Govern per l'aparició d'abelles

Una zona davant de l'edifici administratiu del Govern, tot just a tocar de la porta principal d'entrada, ha hagut de ser acordonat aquest dimarts al migdia arran de l'aparició d'abelles. S'ha avisat un apicultor que ha dut una caixa que ha de servir perquè les abelles hi entrin. En principi, tal com ha explicat, cap al vespre es retirarà aquest objecte i s'espera que ja no quedi cap insecte a la zona. L'actuació ha consistit només en la instal·lació de l'esmentada capsa ja que no hi havia rusc.