Petició de dos anys de presó per maltractar la filla

La Fiscalia ahir va demanar dos anys de presó condicional per a un home acusat de maltractar la seva filla quan tenia poc més de tres mesos i de causar-li lesions puntuals al cervell. Tot i que el processat va admetre els fets ocorreguts, la seva defensa va demanar-ne l’absolució en considerar que «no hi havia intenció de fer cap mal a la nena i que l’home no estava suficientment capacitat per tenir-ne cura».



L’incident es remunta al 14 de novembre del 2016, quan la mare –de nacionalitat russa– va baixar a Barcelona a primera hora del matí i el pare es va quedar sol a casa amb el nadó. Segons va explicar l’acusat en la seva compareixença davant del tribunal, la nena es va posar a plorar i no sabia com tranquil·litzar-la. «Vaig sacsejar-la inconscientment per calmar-la, però jo no sabia que no es podia fer amb un nadó de tres mesos», va reconèixer el processat. Posteriorment, va deixar-lo al bressol i va retornar al menjador. En adonar-se que havia deixat de plorar, va anar a mirar si hi havia algun problema i va tenir la percepció que la nena estava inconscient, de manera que va practicar-li un massatge al tòrax per reanimar-la.



Tot va tornar a la normalitat i el pare va treure a passejar el bebè abans de posar-lo novament a dormir. De tota manera, quan la mare va arribar a mitja tarda la situació va capgirar-se una altra vegada, ja que en agafar la filla del bressol va vomitar sang i va adonar-se que ja ho havia fet abans. Per això, va portar-la directament a l’hospital sense abans haver obtingut cap resposta del pare quan va preguntar-li què havia succeït. Allà van realitzar-li diverses proves i malgrat no trobar-li res de rellevància van mantenir-la ingressada. Al dia següent, la petita va patir convulsions i van traslladar-la en helicòpter fins a l’hospital de Tolosa, on van detectar-li hematomes al cervell. Tal com van recollir els informes forenses i ahir va reiterar el metge que va declarar com a testimoni, aquelles lesions eren totalment compatibles amb la sacsejada que el pare havia fet a la nena.

Vida de família

El nadó va estar uns quinze dies en observació però en l’actualitat ja no té cap seqüela i segueix vivint tant amb la mare com amb el pare i, segons va assegurar la dona davant del tribunal, «sense cap problema». De fet, va ser un dels metges qui va denunciar l’home com a presumpte autor d’un delicte de lesions doloses i un altre de maltractament en l’àmbit domèstic, però la Fiscalia va limitar-se a demanar dos anys de presó condicional i cap responsabilitat civil mentre que la defensa, l’absolució en considerar que els fets no eren constitutius de cap delicte.