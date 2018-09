Una cooperativa de veïns recupera el poble d’Envall

Envall, al Pallars Jussà, va quedar completament abandonat a finals dels anys 70 del segle passat. L’any 2002 va tornar a tenir habitants i actualment compta amb 6 veïns. Els anys d’abandó van deixar el poble amb pràcticament totes les cases enrunades. Ara, Envall Cooperativa, formada pels veïns del nucli, vol donar un impuls a la reconstrucció de la resta del poble per revertir les ruïnes en habitatges de caràcter social en règim de cessió d’ús als seus socis, els quals s’hauran d’implicar en el desenvolupament de diferents projectes comuns. El primer projecte que han començat a desenvolupar és un local social que comptarà amb una sala polivalent i podrà allotjar grups de persones per a fer cursos o estades d’autoconstrucció. Els operaris ja treballen en aquesta obra des de fa unes setmanes. La cooperativa compta amb solars suficients per construir fins a 12 habitatges. Per poder iniciar la primera promoció de 4 habitatges estan buscant socis.



En funció de la demanda i del nombre de socis que vagin aconseguint es pot arribar a construir fins a 3.700 metres quadrats habitables.Josep Plasencia, d’Envall Cooperativa, va explicar que «és tan important la recuperació arquitectònica del poble com la seva revitalització social i la generació d’activitat econòmica local», per això «volem generar activitat econòmica per contribuir a la fixació de gent al poble», va dir. Plasencia ha remarcat que «Envall Cooperativa persegueix un doble objectiu: rehabilitar i rehabitar el poble». Josep Bunyesc, arquitecte, va assenyalar que la reconstrucció es farà recuperant l’esperit tradicional del poble, en funció de les necessitats i del model de vida actual. Bunyesc va dir que totes les construccions es faran seguin l’arquitectura tradicional de la zona, informa l’ACN.