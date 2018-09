Per primera vegada les obres de Torruella s'exposen a Andorra

L'artista Joan Toruella exposa per primera vegada al Principat les seves obres en un cicle anomenat "Paisatges". Un total de 25 pintures basades en el moviment impressionita que ha realitzat al llarg de la seva trajectòria artística, on acumula 40 anys d'experiència. Els olis sobre fusta plasmen escenes de la vida quotidiana on la llum i els colors tenen el protagonisme absolut.

Els quadres són una selecció dels paisatges que més han agradat al pintor català. La majoria són de Catalunya, de racons especials per a ell com la Costa Brava o Gallecs, un espai rural de més de 730 hectàrees i que, tot i trobar-se a 15 quilòmetres de Barcelona, ha aconseguit conservar els valors naturals i paisatgístics de l'entorn. També hi ha obres d'altres indrets com Menorca, la 'meseta' castellana o l'Àfrica, on Torruella va viatjar i, en una parada mentre anaven de ruta, va veure que podia immortalitzar la naturalesa el paisatge. "Espero que sigui suficient temps perquè pugui ser vista, i que a la gent li agradi", ha explicat el pintor durant la presentació de l'exposició.

Amb 'Paisatges' es posa en marxa la vuitena temporada de 'Bingo Art', una iniciativa que va néixer per dotar d'un espai d'exposició diferent, lluny de les sales d'art tradicionals, a pintors amateurs, però també reconeguts, perquè puguin exposar i vendre les seves obres. 'Paisatges' es podrà visitar al vestíbul del Bingo Star's del 19 de setembre fins al 31 d'octubre.