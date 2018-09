Pla de xoc davant el col·alpse en les consultes al dermatòleg

El ministre portaveu, Jordi Cinca, ha reconegut que en les darreres setmanes s’ha registrat un increment de les llistes d’espera als dermatòlegs ja que per diferents circumstàncies dels especialistes que estan convencionats, no era possible per als pacients rebre una cita. De fet, Cinca ha reconegut un "cert col·lapse” en aquesta especialitat. Així, ha detallat que la setmana passada, per exemple, dels cinc especialistes que estan convencionats només un estava “a disposició” dels pacients i que davant aquesta circumstància el ministeri de Salut ha establert “un pla de xoc” per pal·liar aquesta situació fins que no es normalitzi.



Entre d’altres mesures, s’ha “intensificat” la recerca d’un dermatòleg que pugui cobrir temporalment les baixes que s’estan donant. A més, en el marc d'aquestes accions pal·liatives s’ha propiciat que tot el que siguin visites d’urgència en l’àmbit de la dermatologia es derivin de manera directa al Servei d’Urgències de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell i també "s’ha dissenyat un pla" perquè a mesura que els professionals s’incorporin als seus llocs de treball vagin prioritzant les cites en funció de la gravetat dels pacients.

Cinca ha volgut incidir en el fet que aquesta situació ha estat "molt puntual" i que respon al fet que els diferents professionals que la CASS cobreix no estan podent donar resposta a la demanda existent per diferents "c¡rcumstàncies, la majoria de les quals de l'àmbit personal", com poden ser baixes laborals.