Entra en funcionament el primer centre especialitzat en autisme

El retard en la inauguració no va deslluir la nova instal·lació que la Fundació Privada Tutelar i l’Associació d’Afectats d’Autisme d’Andorra (Autea) van engegar el mes d’agost dins el programa JEI (Joves En Inclusió). Es tracta d’una prova pilot per a persones d’entre 16 i 25 anys amb autisme i una alta necessitat de suport que compta amb una agenda molt completa que els permet treballar en un entorn d’hàbits i oci i que els ajuda a normalitzar la seva situació. La idea és que funcioni com una escola corrent i per això tenen un horari que compleixen estrictament: «Igual que en una escola farien mates, aquí fan activitats manuals o relaxació», va explicar el president de la Fundació Privada Tutelar, Carles Sànchez. Tal com va matisar la presidenta d’Autea, Inés Martí, el dia de la signatura del conveni el passat mes de juliol, quan es parla de persones amb «alta necessitat de suport», no es refereix a la formació acadèmica, sinó a l’acompanyament que requereix per incloure’s en la societat.



Les obres de millora que s’han fet a l’edifici de l’antic CAP d’Escaldes-Engordany han permès la creació de dues sales especialitzades. D’una banda, s’ha creat una sala de psicomotricitat que permet els joves autoregular-se i fomentar una predisposició davant l’aprenentatge i de l’altra, s’ha creat una sala d’estimulació sensorial, «molt xula, amb diferents colors i olors», com va descriure Sànchez. A més, també hi ha una terrassa amb gespa i un llit elàstic, un petit rocòdrom i altres espais de treball, tot finançat addicionalment amb 7.000 euros per Autea, ja que com va dir la seva presidenta, es tracta d’una de «les seves iniciatives llargament reiterades».



Però el JEI no està pensat només pels joves afectats: també hi participen les famílies perquè hi hagi una continuïtat i se’ls hi dona un suport professional igualment personalitzat. El centre està obert de dilluns a divendres, de 9:00 a 18:00 hores i «no tanca per vacances», com va remarcar Martí.

Certificació internacional

Actualment només hi ha quatre joves i quatre professionals, el que garanteix una atenció «total», tot i que tant la Fundació com Autea, esperen ampliar el nombre de beneficiaris ben aviat. Segons Martí, per funcionar bé, i en tenint en compte l’espai del qual es disposa, hauria d’haver-hi «un màxim de sis persones».

Autea també controla el programa i és l’encarregada de buscar una empresa internacional que faci la certificació oficial del centre, que esperen tenir a finals del 2019.

Una donació

El ministre d’Afers Socials, Xavier Espot, present en la inauguració, va recordar que aquesta prova pilot s’ha pogut fer realitat gràcies a una donació i si d’aquí a un any obté una valoració favorable per part dels Serveis Socials, el programa «s’haurà de finançar amb partides pressupostàries del Govern». Amb tot, Espot va considera el funcionament d’aquest nou centre com una mostra més de «la col·laboració publicoprivada» i que «plegats arribem molt lluny».