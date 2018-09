Ubach reclama «dimissions» pels casos d’abusos laborals

El secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, considera que tant el Govern com el Comú d’Andorra la Vella haurien «d’assumir responsabilitats polítiques» pels casos d’abusos laborals que han sortit a la llum (en el cas de l’avinguda Meritxell cal recordar que encara s’està investigant per determinar si cal sancionar o no les empreses implicades) i que «hi hauria d’haver dimissions per part dels polítics que han incomplert les lleis».



Des del seu punt de vista les administracions «haurien de donar exemple» per garantir els drets dels treballadors, però en canvi «envien un missatge a l’empresa privada que poden fer el que vulguin amb els seus treballadors». Per Ubach, la pròrroga del contracte amb Ambulàncies del Pirineu després que el mateix Govern admetés abusos laborals que el sindicat havia denunciat o el cas de les obres de l’eix comercial són «una vergonya pública» i «demostren la poca sensibilitat de DA amb els treballadors d’aquest país». Així va apuntar que «de cara a les eleccions DA ho tindrà molt difícil per explicar que donar suport als treballadors», ja que considera que «tornen a demostrar que governen per a quatre i giren l’esquena a les famílies treballadores».



El responsable sindical va lamentar «la impotència total» davant d’aquestes situacions i va recriminar «que els mateixos que fan les lleis les incompleixin».



En aquest sentit, va reiterar que cal «assumir responsabilitats polítiques» perquè si no «l’únic que es podrà dir és que som un país de pandereta perquè es fan unes lleis i el Govern i els comuns se les passen pel folre».