Andorra i Islàndia cooperen en l'adhesió comunitària

El cap de Govern, Toni Martí, i la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, segueixen de gira per Amèrica del Nord i ahir van assistir a l’acte d’obertura de la 73a Assemblea General de les Nacions Unides, que tindrà una durada de sis dies i en la que també participa el copríncep francès Emmanuel Macron. També van participar en les diferents reunions d’alt nivell organitzades en el marc de l’Assemblea.



Per una banda, Martí, juntament amb l’ambaixadora permanent d’Andorra a l’ONU, Elisenda Vives, va participar a la reunió sobre l’Acció per a les Operacions de Manteniment de la Pau, una iniciativa a la que s’ha adherit el Principat, que pretén impulsar estratègies per al manteniment de la pau i millorar la seguretat de la població mundial.

D’altra, la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, es va reunir ahir amb el titular d’Exteriors islandès, Gudlaugur Thor Thordarson, per parlar de la situació de la Unió Europea. Tanmateix, va compartir amb el seu homòleg l’agenda de negociació per l’acord d’associació d’Andorra amb la UE. Ambdós països intercanviaran experiències en l’àmbit de la implementació del conjunt normatiu comunitari. Ubach, a més, va convidar-lo a visitar el Principat en visita oficial.



Andorra també va participar a la reunió sobre el finançament de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, que té l’objectiu de mobilitzar les finances mundials en aquest aspecte.