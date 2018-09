El SAAS registra vuit embarassos de menors en els últims sis anys

El SAAS ha registrat un total de vuit embarassos de menors entre el 2012 i el 2017: una de 13 anys, dues de 15, i 5 de 17, segons reflecteixen les dades que el Govern va fer públiques en donar resposta a les preguntes que la consellera socialdemòcrata, Rosa Gili, va realitzar a principis de juny. Entre el 2012 i el 2014, va registrar-se un cas cada any; el 2015 van comptabilitzar-se fins a tres embarassos; el 2016, cap; i el 2017, un total de dos. La xifra és molt inferior a la dels països veïns. Només al darrer any, a Espanya, van produir-se fins a 2.537 embarassos de menors, segons dades provisionals de l’INE; mentre que a França el darrer registre, corresponent al 2016, recull 3.176 casos, segons dades de l’INSEE.



Malgrat la detecció de vuit embarassos de menors en els últims sis anys, des de l’Executiu van remarcar que el Ministeri de Salut impulsa polítiques preventives i d’informació sobre salut sexual i reproductiva orientades als menors. Per exemple, les infermeres formades específicament per a la consulta jove imparteixen tallers en tots els centres educatius del Principat, tant en el darrer curs de primària com a cadascun dels de secundària. Només l’any 2017 van realitzar-se fins a 162 formacions.



El Govern admet que no disposa d’un servei de planificació familiar però considera que les seves funcions estan «cobertes totalment pels metges de capçalera i els ginecòlegs», a més de comptar amb el suport dels Centres d’Atenció Primària, on existeix un protocol per informar sobre els mètodes anticonceptius i assessorar les menors en cas d’embaràs o contracció d’alguna malaltia de transmissió sexual. En referència als casos de violació, recorda que recentment ha aprovat la guia de col·laboració en casos de violència de gènere i domèstica, un document de caràcter tècnic que recull el protocol d’actuació dels professionals sanitaris, policials, forenses i socials.

Drets de les dones i avortament

Pel que fa a les dones andorranes que avorten, l’Executiu va deixar clar que la CASS no reemborsa les interrupcions voluntàries de l’embaràs en no estar incloses a la cartera de serveis ni contemplades a l’ordenament jurídic andorrà. Tot i així, va matisar que en els darrers quatre anys sí que s’han cobert fins a set avortaments fora d’Andorra, però no voluntaris i produïts abans dels 180 dies de gestació. De tota manera, les úniques dades de què es disposa són les que publica anualment el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, ja que França, si bé recull les de les dones estrangeres que avorten, no les desagrega per país de residència.



Finalment,el Govern va especificar que compleix amb els compromisos internacionals relatius als drets de les dones, a excepció de la despenalització de l’avortament, ja que considera que «pot implicar la ruptura de les institucions de l’estat que conformen la nostra identitat com a país» malgrat ser conscient de la preocupació que genera entre la societat civil.