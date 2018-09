El ‘mapping’ dels frescos serà gratuït fins que obri el museu

«Com a resultat de la bona acollida que ha rebut el videomapatge de l’església de Santa Coloma i de l’interès que ha suscitat, el Govern i el Comú d’Andorra la Vella han considerat pertinent d’allargar la gratuïtat de la projecció fins a l’obertura de l’Espai Columba, prevista per al començament de l’any que ve. D’aquesta manera, es dona més temps perquè el màxim de ciutadans puguin gaudir gratuïtament de la projecció del videomapatge que recrea les pintures romàniques de l’absis i l’arc triomfal pintades al segle XII», va anunciar Cultura.

El Govern va informar a través d’un comunicat que el mapping dels frescos de l’església de Santa Coloma inaugurats el passat dia 14 seran gratuïts fins a la inauguració del museu que acollirà els frescos originals. Després de l’obertura, existirà un únic tiquet conjunt per un valor de 8 euros, que permetrà visitar l’anomenat Espai Columba, amb les pintures del mestre de Santa Coloma, i l’interior del temple, amb la projecció. El Ministeri de Cultura ja havia explicat en diverses ocasions que concebien les projeccions com un complement als frescos originals i que calia entendre tots dos en conjunt.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació