De la Casa es proclama campió d’Espanya

En la 33a Pujada a la Santa, els pilots de l’Automòbil Club d’Andorra van estar, una vegada més aquesta temporada, en la lluita pel triomf de la prova que va tancar el Campionat d’Espanya de Muntanya 2018. Gerard de la Casa (Subaru Impreza - Baporo Motorsport) va complir amb el seu gran objectiu de proclamar-se Campió d’Espanya de Muntanya de Turismes, en categoria tres, després de derrotar clarament al seu rival directe, José A. Aznar, i pujar al segon calaix del podi murcià.

Per la seva banda, Edgar Montellà (Speed Car GT) va aconseguir la tercera posició de la categoria dos (CM-Promoció), després de marcar el millor crono en la tercera pujada de carrera, superant el handicap que va suposar no poder completar la pujada anterior per culpa d’un trencament de la palanca del canvi. «Des del principi vam demostrar que teníem opcions i les hem aprofitat», assegurava De la Casa. H