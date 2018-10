L'oposició critica els 3,3 milions gastats en el The Cloud

“Improvisació, mal ús dels diners públics, manca de visió estratègica, un gran fracàs, un més del llegat de DA, un govern sense rigor i responsabilitat” són algunes de les dures paraules que el conseller liberal Ferran Costa ha dirigit al ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, respecte el projecte de l’edifici The Cloud, que es va suspendre aquest estiu. En una pregunta oral presentada aquest dimarts en la sessió de control al Govern del Consell General, Costa ha preguntat sobre els diners invertits en el projecte que, finalment, no es durà a terme. El conseller de Socialdemocràcia i Progrés (SDP) Víctor Naudi també ha exposat una pregunta al respecte i ha qualificat de “poc seriós” i “ridícul” els canvis d’usos i el replantejament que s’ha anat fent del projecte finalment fallit. L’oposició ha estat contundent, així com les conselleres Rosa Gili (Partit Socialdemòcrata) i Carine Montané (Unió Laurediana+Independents per la Massana), que s’han sumat a les crítiques per la gestió del projecte.

El ministre ha respost que el cancel·lament del projecte s’ha fet per responsabilitat, ja que el sobrecost ha superat totes les previsions. Torres ha explicat que ja se sabia que el preu de les ofertes de les empreses per construir The Cloud podrien oscil·lar entre un 10-20% del cost estimat, com passa amb la majoria d’obres públiques, però mai s’haurien imaginat que l’augment seria del 50%. Els motius s’han atribuït, incialment, a l’augment del cost de les matèries primeres, però el Govern espera els informes finals dels arquitectes (que, de fet, ja tenen) i de la propietat delegada. Amb tot, si aquests treballs no són concloents, Torres ha assegurat que es demanarà un informe extern.

L’oposició també ha demanat quants diners s’han gastat en tot el projecte de The Cloud, i el ministre ha recordat la xifra: 3,3 milions d’euros. Mentre els consellers de l’oposició han considerat que aquests diners s’han “llençat”, Torres ha especificat que d’aquests 3,3 milions d’euros n’hi ha 1,7 (el 52% del total) que seran útils es faci el que es faci al solar, ja que consisteixen en estudis geològics i altres, com l’enderrocament de la caserna de bombers, que era necessària pel mal estat de l’edifici. Enderrocar la caserna i l’antic edifici comercial d’Andorra Telecom ha costat 732.000 euros.

Els parlamentaris també han volgut conèixer quin és el cost del lloguer de les oficines comercials que ocupa Andorra Telecom al carrer Prat de la Creu. Torres ha revelat que el preu és de 8.755,88 euros mensuals, és a dir, 105.070 euros l’any. De moment, ja s’han gastat 326.886,56 euros en l’arrendament dels espais. Amb tot, el ministre ha avançat que en el pròxim consell d’administració d’Andorra Telecom es plantejarà si les oficines comercials es poden traslladar a algun local propietat del Govern.

Quant a l’ús del solar buit on s’havia d’aixecar The Cloud, el titular d’Ordenament Territorial ha avançat que el comú d’Andorra la Vella té previst muntar un Mercat de Nadal en la zona interior i, després, destinar l’espai a zona de lleure. L’altra part del solar, la que dona a l’avinguda Meritxell, serà condicionada pel Govern. Ja s’ha contractat un arquitecte perquè en dissenyi l’embelliment, tot i que serà provisional, pendent d’un futur ús del cèntric terreny.