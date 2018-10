La cantera de l’Escola de Música

La flauta, el saxo, el clarinet i la trompeta són el preludi que farà de la recentment estrenada banda de l’Escola de Música de les Valls del Nord el centre de referència d’instruments de vent al país. Això és, com a mínim, el què augura el director del centre, Jordi Barceló, que en termes futbolístics es va referir ahir al matí als petits grans músics com la «cantera» de l’Escola. La creació d’aquesta banda de música infantil és la principal novetat del curs i de moment ja compta amb nou inscrits, que esperen mostrar les seves habilitats en el pròxim Mercat de Nadal i, de passada, animar més nens i nenes a què se sumin a la iniciativa.



Normalment, quan els més petits descobreixen la seva passió per la música, va explicar la consellera massanenca de Cultura, Jael Pozo, s’interessen per la guitarra o el piano, de manera que el nou objectiu de l’Escola és animar-los a conèixer un segon instrument que impliqui els infants a participar en «la vida social i cultural de la Massana i Ordino». L’aprenentatge d’aquest nou instrument, segons Pozo, sempre és més lúdic i divertit, ja que als nens «els agrada formar part d’una banda musical».



La unificació de les instal·lacions de l’Escola de Música de les Valls del Nord a la Massana, més enllà de suposar una reducció de despeses, ha permès realitzar una sèrie de millores al centre, com l’aïllament acústic de les cinc aules o l’equipació d’una sala per fer enregistraments musicals. Una de les prioritats pel nou curs que tot just va començar el mes passat, i que ja compte amb 118 alumnes (un 10% més que el 2017) és potenciar la secció de Pretallers, per tal que els menuts aprenguin a estimar la música des de ben petits. El pròxim 10 de novembre hi haurà una jornada de portes obertes a tots els nens i nenes de quatre i cinc anys que ho vulguin provar.