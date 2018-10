Roig contradiu el cònsol menor i insisteix en el boicot del Govern

El conseller de Cultura de Sant Julià de Lòria, Josep Roig, segueix insistint que té «la sensació de bloqueig i pals a les rodes per part de l’Executiu» malgrat que el passat divendres el cònsol menor de la parròquia, Julià Call, refermés la bona entesa que hi ha entre els cònsols lauredians i l’equip governamental.

«El cònsol menor intentava transmetre un missatge de tranquil·litat», va considerar Roig. De tota manera, va reiterar un cop més que «hi ha un munt de reivindicacions dels nostres ciutadans envers al Govern que són molt importants i que segueixen sense resoldre’s». «Per això em vaig permetre dir que tinc aquesta sensació i el que faig és defensar els interessos de la parròquia i recordar a les institucions el que crec que haurien de fer pel bé del nostre territori i pel del conjunt del país».

L’exemple més recent i evident que va utilitzar el mateix conseller és el del permís que la corporació havia demanat per mantenir obert el Tobotronc durant la nit a l’hivern. «Jo l’únic que vaig comentar és que una vegada estiguessin resolts els problemes de seguretat entenc que no és tan complicat donar un permís d’aquestes característiques», va aclarir Roig malgrat recordar que «aquest tema és la gota que ha fet vessar el vas però que hi ha moltes altres qüestions sobre la taula que s’han reclamat sistemàticament i que segueixen sense resposta».

Millora econòmica

Precisament la voluntat de potenciar el Tobotronc s’emmarca en l’objectiu de recuperar les inversions destinades a la parròquia. «Tenim el pulmó financer per fer-ho», va assegurar el conseller de Cultura tenint en compte que el comú lauredià té un deute d’aproximadament 17 milions d’euros. Tot i que Roig va reconèixer que es troben en la línia de resoldre els problemes financers de la corporació i de Naturlandia però que encara no ho estan del tot, «després de dos anys i mig d’esforços comencem a recollir-ne algun fruit en forma d’inversió a la parròquia».

Les finances lauredianes sempre s’han posat en entredit i el mateix responsable de Cultura va apuntar que la situació de la corporació era «molt delicada» quan va entrar-hi al 2016. De tota manera, va posar de relleu que la junta actual ha aconseguit «reduir el deute i bastant significativament», fet que deixa el comú en condicions d’aprovar crèdits extraordinaris sense perill, com ja es va fer en la sessió del comú del passat 10 de juliol amb un de fins a 4,5 milions d’euros.