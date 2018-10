FEDA presenta el repte 'Murs d'aigua' per als apassionats de la muntanya i la natura

Andorra compta amb cinc estanys naturals amb la seva presa hidràulica repartits entre la vall del Madriu i la vall del Valira d'Orient. FEDA Cultura ha proposat aquest dimecres, a través d'un comunicat, el repte 'Murs d'aigua', basat en el descobriment i la utilitat d'aquests indrets a tots els apassionats de la muntanya i la natura. Aquests indrets estan conformats per l'estany de l'Illa, el de Juclar, la vall del Riu i l'estany d'Engolasters.

L'organització ha proposat als participants el repte de descobrir quina és la funció d'aquestes preses hidràuliques, amb diferents camins per accedir a l'Illa, vall del Riu i Engolasters. Els itineraris que han proposat es duran a terme per camins senyalitzats sense una dificultat tècnica excessiva. Durant el repte, els participants recorreran els paisatges de la vall del Madriu, declarada patrimoni de la humanitat per la Unesco, la vall d'Incles, emblemàtica per la seva bellesa i la vall del Riu, menys concorreguda i salvatge.

A la web de l'organització es podrà trobar tota la informació sobre la funció de les preses, la seva contribució a produir energia neta i renovable i quina ha estat la història de les seves construccions. A més, disposa del recorregut complet de cada itinerari, així com la localització del punt de sortida. En cada presa s'ha col·locat un tòtem representatiu de cada estany on es detalla la capacitat de cada un dels embassaments.

Tots els participants que es facin una fotografia a cada estany amb el seu tòtem i les pengin a Instagram amb l'etiqueta #mursdaigua, rebran una cinta de regal i un diploma que podran recollir al museu de l'Electricitat.