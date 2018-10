El Sipaag rebutja la privatització de la centraleta

El Sindicat de Personal Adscrit a l’Administració General (Sipaag) ha volgut mostrar el seu posicionament contrari a la privatització de la centraleta del Govern. El president de l’organització, Lluís Anguita, assegura que l’argument esgrimit per l’executiu sobre el nombre de trucades perdudes no és vàlid perquè justament, la situació la va provocar el mateix Govern reduint el personal que s’ocupava de respondre el telèfon. «Si treus personal, és normal que perdis trucades», va manifestar, preguntant-se «per què es carreguen una cosa que funcionava?».



En aquest sentit va recordar que les tres persones que hi havia a la centraleta es van anar reduint fins a deixar-ne una de sola que a més s’havia d’ocupar de la recepció a més d’altres tasques. «No estem d’acord amb la privatització», va sentenciar, remarcant, a més, que el fet que ho faci personal extern i no coneixedor de la casa «provoca que hi hagi molts errors. A mi m’han passat trucades que no em corresponen i la gent s’empipa perquè els costa molt poder parlar amb qui volen».

Crítica al funcionari

Així doncs, va deixar clar que amb el que paguen pel servei extern «podrien tenir personal de la casa fent la feina i la farien millor», però a parer seu «això no els interessa», ja que amb la versió que s’ha donat «el que aconsegueixen és deixar malament als funcionaris, ja que sembla que no fem bé la feina».