La recollida de residus canvia de tendència i frega el barem de la UE

La recollida selectiva de residus ha fet un canvi de tendència durant el 2018 després de sis anys de creixement negatiu o contingut. Amb els resultats aconseguits, el Govern espera recuperar el barem del 50% de residus urbans reciclats que marca la Unió Europea i que va perdre el novembre passat, quan el Principat només va reciclar el 49%.

La recollida d’envasos va augmentar un 40% des del setembre del 2017 a l’agost d’aquest any respecte al període anterior, el que suposa un 46% més pel que fa a la mitjana del 2012 al 2016. Les xifres de la recollida de vidre van ser més moderades, d’un increment del 5% sobre el període anterior i un 10% en relació a la mitjana. Del paper no se’n tenen dades de l’últim any, però la Comissió de coordinació i desenvolupament del Pla Nacional de Residus, que es va reunir ahir a la tarda per fer avaluar i valorar el treball de l’últim any, va comunicar que havia pujat un 27% en comparació a la mitjana dels últims sis anys. Amb tot, la ministra de Medi ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, es va mostrar «molt satisfeta» pels «bons resultats» aconseguits. A més, va assegurar que Andorra acabarà el 2018 per sobre del llindar europeu del 50% després de la tendència positiva dels últims 12 mesos, un índex que ja havia assolit el 2015 (50,5%).

«Volíem fer un pla de xoc perquè la recollida de residus s’havia estabilitzat els últims mesos. Als ciutadans se’ls ha de seguir recordant que han de reciclar, però, sobretot, com ho han de fer. Els envasos, per totes les fraccions que té i que els usuaris encara no coneixen, són la recollida més complicada». En canvi, l’apilament de matèria orgànica ha calat: ja s’han recollit 820 tones i els productors voluntaris que hi participen han passat de la quarantena als 77. Tot i això, Calvó va anunciar que el Govern seguirà fent campanyes informatives.

Expedients sancionadors

A més dels grans centres comercials, el sector de l’hoteleria té l’obligació de separar i reciclar els residus. La titular de Medi Ambient va anunciar ahir que han obert 24 expedients sancionadors a hotels per no garantir el bon compliment de la norma. «L’acompanyament i el control continu és necessari», va afirmar, tot i que va treure pes als expedients oberts perquè van ser el resultat de 707 inspeccions. Millor nota van obtenir les vuit minideixalleries que es van posar a les parròquies el maig del 2017. Des d’aleshores i amb l’objectiu «d’apropar la recollida selectiva al ciutadà en una campanya de sensibilització de tots els comuns», han permès recollir dues tones de residus, va detallar Calvó.

Quant a les accions de prevenció, de les quals destaca el reglament aprovat per reduir l’ús de bosses de plàstic d’un sol ús: ha disminuït el 22,5% des del novembre passat, el que suposa la desaparició de mig milió de bosses.