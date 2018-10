L’AAME demana predisposició per signar un nou conveni col·lectiu

Ja a les portes d’una nova temporada d’esquí, el col·lectiu de monitors ha començat a reunir-se amb totes les estacions per tal de posar sobre la taula les demandes que arrosseguen des de fa anys. L’Associació Andorrana de Monitors d’Esquí, coneguda com l’AAME, considera prioritari negociar un nou conveni col·lectiu –que reculli les principals demandes dels monitors– amb tota la patronal, que inclou aquesta associació i la recent recuperada Associació de Professionals de l’Esquí i Disciplines Associades (Apeda), les escoles d’esquí de Naturlandia i Canaro, i les estacions sota el paraigua d’Ski Andorra.

«De moment, i per tercera temporada consecutiva, una de les principals inquietuds dels monitors segueix sent el preu per hora, que cal incrementar per tal de recuperar el poder adquisitiu», va remarcar el president de l’AAME, Carles Iriarte, que va aprofitar per recordar que els monitors porten el seu propi material a l’hora de treballar. Aquesta demanda, que és compartida amb l’Apeda, s’està traslladant a totes les estacions, però Iriarte només va desvelar que «estan havent-hi estira-i-arronses per determinar el preu per hora ideal».

Regulació del dia festiu

Més enllà de reclamar un augment del salari, després dels problemes amb els contractes que es van produir durant la temporada 2017-2018 –en què molts monitors que venien de fora van trobar-se amb unes condicions diferents de les acordades–, l’AAME exigeix que aquesta vegada s’apliquin correctament.

Pel que fa al dia festiu, Iriarte va apuntar que «la llei estableix que tothom ha de fer una jornada de descans a la setmana per assegurar-se que ningú és esclau laboral, però nosaltres demanem que en el període de temporada alta, que només són tres o quatre setmanes, els monitors puguin aprofitar-la al màxim perquè treballen sota demanda i, per tant, puguin desplaçar aquest festiu una setmana abans o després, sempre a petició del treballador i amb el vistiplau de l’empresa».

Segons el president de l’AAME, el tema hauria de quedar resolt amb la modificació del Codi de relacions laborals. Precisament, el grup parlamentari demòcrata va introduir una esmena en aquest sentit que establia que els monitors d’esquí podrien desplaçar el dia setmanal festiu. De tota manera, el projecte de llei s’està debatent en comissió i, encara que acabi incorporant l’esmena, Iriarte va posar en dubte que es pugui aplicar aquesta temporada.

L’associació considera que totes aquestes qüestions han de quedar recollides en un conveni col·lectiu. «Nosaltres estem disposats a negociar sense cap premissa prèvia i tenim un esperit optimista i constructiu», va aclarir el president de l’AAME, que està convençut que molts dels interessos són comuns entre les diferents parts, «amb l’Apeda mateix compartim entre el 80% i el 90% dels neguits». Ara bé, si hi ha una negociació en què totes les parts cedeixen, Iriarte entén que s’aconseguirà «un acord més global, més vàlid i amb una esperança de vida més llarga».