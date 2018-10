40 pacients es beneficien d’una nova intervenció

L’angiòleg i cirurgià vascular Efrem Gómez ha intervingut 40 pacients a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell a través de la tècnica de dilatació per cateterisme de les artèries taponades. Les operacions van començar per primera vegada al país el mes de febrer, després de la incorporació d’aquest nou especialista el mes de setembre, i han permès tractar aquests pacients, sovint d’avançada edat, al país, sense necessitat de derivar-los a centres espanyols o francesos, com fins ara. La majoria de taponaments es localitzen a les cames i amb pacients amb diabetis, segons va explicar l’especialista.

Al nivell de Sant Pau

«El volum d’operacions és similar al d’altres centres més grans», va explicar el doctor Gómez, qui va assenyalar que en centres com l’Hospital Sant Pau de Barcelona es fan «entre unes 60 i 80» intervencions d’aquest tipus l’any. L’hospital andorrà ja ha arribat a les 40 intervencions en vuit mesos de funcionament i el doctor explica que «pels dies de quiròfan dels que disposem, se’n fan tant o més que a Sant Pau, on podíem fer màxim dos al dia, aquí de vegades n’hem fet tres al dia i ha anat bé».

Confiança

Tot i que el doctor Gómez és l’únic metge que, de moment, pot practicar aquesta intervenció que consisteix a realitzar «una punció a l’artèria en la zona de l’engonal i a travès de catèters i fils recanalitzar les artèries i obrir-les amb uns balons», va explicar que se sent «molt còmode fen aquesta cirurgia perquè he après de dos metges de renom internacional que la feien en una clínica petita i la feien realment molt bé». Gómez es refereix a la clínica italiana Abano Terme, reconeguda internacionalment per la pràctica d’aquesta cirurgia i tot i que està situada en una població de 20.000 habitants dona servei a gran part del nord-est d’Itàlia per a aquesta intervenció. Gómez té «el projecte», remarca, de convertir l’hospital andorrà en una mena de pol per a aquesta especialitat en un futur i si tot progressa positivament.

Altres novetats

La incorporació d’aquest l’angiòleg i cirurgià vascular, únic en la seva especialitat a l’hospital, ha aportat altres novetats al SAAS, d’entre les quals destaquen la intervenció de les varius per radiofreqüència, l’embolització de tumors i la posada en marxa de la Unitat del Peu Diabètic.

La intervenció de les varius amb radiofreqüència és una tècnica innovadora, apareguda fa pocs anys i amb molt poca aplicació a països propers com Espanya. «Evita les ferides, els hematomes i permet la reincorporació a l’activitat física i al món laboral immediatament», va explicar el metge que a més, va assenyalar que també es pot utilitzar amb persones amb «salut delicada», al contrari de la tècnica que s’utilitzava fins ara, que era «molt dolorosa i feia molts hematomes».



Una altra de les operacions a les quals dedica més temps el doctor Gómez i que abans de la seva incorporació requerien la derivació a l’estranger són «les embolitzacions d’alguns tumors», és a dir, «entrar-hi amb un catèter per obstuir l’artèria que l’està nodrint per disminuir-ne la mida i reduir les complicacions derivades com ocupació d’espai per compressió o sagnats».



A més, l’arribada de l’especialista va ser clau per posar en marxa la Unitat del Peu Diabètic, que funciona des de la tardor passada. «El peu diabètic és una de les complicacions de la diabetis que poden ser més greus i que limiten més la vida. Els pacients no tenen tanta sensibilitat als peus, es fan més ferides, tenen les defenses baixes i això fa que puguin tenir úlceres i que s’infectin fins a l’extrem de necessitar amputacions», va explicar el doctor. La unitat serveix per donar «atenció integral» a aquests pacients i assegurar que arriba sang als peus per evitar les amputacions.