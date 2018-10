Els Jocs serviran per impulsar més competicions

El pas dels Jocs Special Olympics pel país és un element que ha servit per donar visibilitat i agafar impuls de cara al futur. En aquests sentit des d’Special Olympics Andorra es treballa per organitzar competicions en diferents esports i donar continuïtat al projecte que desenvolupa.

Els Jocs van concloure al Camp Municipal Emili Vicente de la Seu d’Urgell en una cerimònia de cloenda que posava punt i final a l’esdeveniment, amb una bufada col·lectiva per apagar la flama que es va encendre dijous passat. La valoració que se’n fa és més que positiva, ja que «s’han organitzat de la millor manera possible i amb una qualitat màxima», assenyalava Jordi Romea, director de l’esdeveniment. Isaac Benchluch, director tècnic d’Special Olympics Andorra, destacava que amb la presència dels Jocs «hem fet un pas endavant molt important, que ens ha permès guanyar moltíssima visibilitat. Abans erem coneguts però no per tothom, i a partir d’ara crec que tota la població sap qui som». Hi ha ganes de fer coses i «tenim moltes expectatives d’organitzar tornejos al país» en diferents esports, com el que realitzaran al maig de l’any vinent conjuntament amb la Federació Andorrana de Futbol.

Medalles

Els representants andorrans van sumar un total de 26 medalles, nou d’elles or, vuit de plata, i nou més de bronze. L’esdeveniment «a nivell d’organització ha estat molt bé en tot, i quan als nostres resultats ha anat bé, perquè esperàvem una mica més en natació i bàsquet». A més d’aquestes disciplines també van pujar al podi en futbol, judo, petanca, bàdminton i atletisme. Benchluch agraeix que en tot moment «els esportistes s’han sentit molt estimats, perquè sempre els animaven i aplaudien», i a l’hora de competir «els he vist més motivats que mai. Una cosa és representar el país a fora i una altra fer-ho a Andorra, i els nervis es notaven. Hem tingut la sort que tothom s’ha involucrat molt i ha estat una ajuda». En aquest sentit fa un incís especial per als voluntaris, als quals «se’ls ha d’estar molt agraïts perquè ens ho han donat tot. Han demostrat ser unes persones excel·lents que realitzen una feina espectacular».

Un cop passats aquests Jocs, les competicions segueixen per als membres dels Special Olympics. No s’aturen i continuen entrenant per continuar competint, perquè per davant tenen reptes importants. Un d’ells seran els Campionats del Món d’Abu Dhabi, que se celebraran al març del 2019. I dins de quatre anys tornaran als Jocs Special Olympics. En tots els esdeveniments on hi prenen part «són molt competitius i aniran a guanyar medalles».