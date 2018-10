Activat el procés per embellir la parcel·la de The Cloud

El BOPA va publicar ahir la petició d’oferta pública convocada per Andorra Telecom per tal de contractar una empresa que s’encarregui de dur a terme els treballs d’adequació i embelliment provisional de la parcel·la que havia d’acollir l’edifici The Cloud i complir així amb el compromís adquirit un cop es va descartar el projecte. Segons es va explicar des de la companyia els treballs se centraran en la parcel·la que és titularitat d’Andorra Telecom mentre que l’adequació dels entorns (està delimitada per l’avinguda Meritxell i els carrers de la Borda, Sant Salvador i Bonaventura Riberaygua) aniran a càrrec del Comú d’Andorra la Vella tal com preveu el conveni existent entre les dues parts.



Malgrat no avançar massa detalls de què es farà exactament a l’espai, des de la companyia es va indicar que els treballs preveuen l’enderroc del forjat existent, el terraplenat de l’àrea i el condicionament dels diferents espais per unificar-los al mateix nivell amb l’objectiu de facilitar la comunicació i el trànsit transversal dels vianants entre diferents carrers. Igualment s’actuarà en la pavimentació de tota l’àrea, d’uns 1.100 metres quadrats, i es faran accions d’embelliment. Les obres tindran un caràcter provisional, ja que es va recordar que el proper Govern haurà de decidir quin ús se li dona a una parcel·la «de gran valor patrimonial».