Ubach estreny lligams amb el Vietnam per cooperar en turisme

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, va mantenir diverses trobades amb els seus homòlegs aprofitant la Cimera de la Francofonia que es va celebrar ahir. En aquest sentit destaca, per exemple, la reunió amb el ministre d’Exteriors del Vietnam, Pham Binh Minh, amb qui s’han tractat mesures per incrementar la cooperació mútua. De fet, segons recullen alguns mitjans vietnamites, les converses s’han centrat a mirar d’accelerar els intercanvis entre els dos països per mirar de cooperar en matèria de turisme. Segons Ubach Andorra està preparada per compartir les seves experiències amb el Vietnam.



Ubach també es va reunir amb la ministra d’Afers Europeus d’Irlanda, Helen McEntee, amb qui també ha fet el seguiment dels temes de cooperació comú. Igualment es va reunir amb el titular de Cultura de Montenegro, Aleksandar Bogdanovic, amb qui va compartir la voluntat d’estrènyer relacions diplomàtiques i intercanviar experiències en l’àmbit del turisme de neu i muntanya.

Intervenció

De la seva banda, el cap de Govern, Toni Martí, va intervenir en la cimera i va defensar el multilateralisme com a eina indispensable per a la cooperació entre les nacions en un món cada cop més interconnectat i globalitzat. En aquest sentit va apel·lar a la responsabilitat col·lectiva per a la construcció de societats més justes i solidàries i es va referir al paper essencial de l’educació per a la formació de ciutadans responsables i sensibles als preceptes de la democràcia i els drets humans, afirmant que l’educació en valors s’ha convertit en una prioritat política al Principat.



Martí també va destacar el potencial de la comunitat francòfona per trobar mecanismes innovadors per intercanviar coneixements i bones pràctiques que impulsin un desenvolupament sostenible.



D’altra banda, en el marc de la cimera Martí també es va reunir amb el primer ministre del Canadà, Justin Trudeau, amb qui es va parlar d’intercanviar experiències per desestacionalitzar el turisme.