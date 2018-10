Xavi Cardelús s’estrena al podi per partida doble

Primers podis en Moto2 de Xavi Cardelús en la seva carrera esportiva. No només s’estrena en un dels calaixos, sinó que repeteix, amb els dos segons llocs aconseguits al Circuit d’Albacete, en la penúltima etapa del Campionat d’Europa.

La jornada va estar marcada per la pluja. El pilot andorrà iniciava la primera cursa a la desena plaça de la graella de sortida. A la primera volta ja es va posicionar sisè, per a la següent escalar fins al tercer lloc i a meitat de cursa es posava líder després de superar a Hèctor Garzó, marcant la volta ràpida en diverses ocasions. Garzó, però, no li va perdre l’estel·la i a la penúltima volta el superava i ja no va perdre el lideratge, imposant-se a Cardelús en sis dècimes a la línia de meta.

A la segona cursa es posava vuitè a la primera volta i a la segona ocupava la tercera plaça, per més endavant arribar al segon lloc. La pluja augmentava i Cardelús va entrar a boxes per canviar els pneumàtics i muntar gomes d’aigua. Va ser el primer en fer-ho i la majoria de pilots també van utilitzar la mateixa tàctica. Les precipitacions es van intensificar i els jutges van mostrar la bandera vermella a la desena volta, quan Cardelús era líder. La prova es donava per finalitzada i es tenia en compte la classifiació de la novena. L’andorrà era segon, momés superat per Luís Pomares, que no havia entrat a boxes encara tot i que rodava lent.

«Hem demostrat que treballant i prenent les decisions més adients en cada moment, podem estar entre els millors»

A la classificació general del campionat el salt és important pels punts obtinguts a les curses del traçat manxec. És setè amb un total de 86. Se sitúa a només dos del sisè, Tomasso Marcon; i a cinc i mig del cinquè, Dimas Ekky. El líder és Jesko Raffin amb 187, seguit per Edgar Pons (140,5) i Garzó (104). Pels podis assolits, «estic molt content perquè en unes condicions molt difícils i canviants, hem demostrat que treballant i prenent les decisions més adients en cada moment, podem estar entre els millors. Les dues segones posicions que he aconseguit a Albacete son molt importants i representen la recompensa al treball i l’esforç de tots plegats», assenyala Cardelús, remrcant que «està sent una temporada molt intensa amb la disputa d’aquest campionat i de les curses del Mundial, i els dos podis són la constatació de la feina ben feta».