El Govern millora el refugi de Comapedrosa pels seus 30 anys

El refugi més veterà d’Andorra, el de Comapedrosa, envelleix amb vint-i-nou anys a l’esquena. Per això, el Govern i el Comú de La Massana van signar ahir un acord a través del qual l’Executiu millorarà les instal·lacions pel que fa a l’eficiència energètica i el confort dels visitants. Aprofitant l’avinentesa, ambdues parts van validar un altre pacte, en el que la corporació comunal executarà els treballs de manteniment del camí ral al seu pas per la parròquia. L’objectiu d’ambdues accions és ferm: «Fomentar l’accés a la natura i posicionar Andorra com a destinació de muntanya», va explicar ahir la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó.

El Govern ja treballa en el projecte de les millores del refugi de Comapedrosa i té la intenció de començar les obres l’any que ve. El cost de la inversió es definirà una vegada es finalitzi l’informe, però el que té clar la titular de Medi Ambient és que les faran sense haver de tancar les instal·lacions. Per tant, les obres s’executaran en diferents etapes, sense coincidir amb les temporades altes de turisme de muntanya, i s’allargaran entre dos i tres anys. Si el refugi necessités una actuació imminent, però, Calvó no va descartar la possibilitat de fer petits treballs aquest any, sempre que els terminis de les licitacions ho permetin. El consol major de La Massana, David Baró, va valorar «positivament» els treballs que s’hi faran, pels quals el Govern ha recuperat la concessió del terreny durant 70 anys. «Calia donar un nou impuls i fer noves inversions a la infraestructura», va fer èmfasi, alhora que va reivindicar la promoció del Parc Pirinenc de les Tres Nacions.

La unió del camí ral, a prop

Respecte a les millores del camí ral, les executarà integrament el comú. Entre les actuacions destaca la dotació de mobiliari urbà com bancs i punts d’aigua, a més de reposar la vegetació i revertir els efectes dels actes incívics. «Volem fer el camí més agradable, ja que és fàcil i molt sol·licitat per les famílies», va explicar Baró.



Calvó va aprofitar la signatura dels acords per anunciar que el Govern està negociant amb propietaris de terrenys de La Massana per evitar que el camí passí per la zona urbana i, a més, perquè es pugui connectar el tram d’Ordino. «Falta molt poc, queden per construir uns 200 metres», va preveure la ministra.

Consolidació de la Coronallacs

La ruta Coronallacs, va multiplicar per tres els usuaris durant l’estiu: va passar dels 151 del 2017 als 401, va anunciar Calvó, enllaçant l’èxit de participació amb l’estat del refugi de Comapedrosa: «Volem que estigui a l’altura dels altres tres refugis que integren la ruta».