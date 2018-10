L'Andorra Shopping Festival espera incrementar un 3,3% el volum de turistes

L'Andorra Shopping Festival celebra una nova edició entre l'1 i l'11 de novembre. La proposta que incideix en el missatge que Andorra és una destinació de compres té l'objectiu de poder incrementar el volum de turistes en un 3,3% durant la primera quinzena del novembre. El fet que aquest any l'1 de novembre sí que sigui pont ha fet que els responsables hagin "doblat" els objectius previstos en l'increment de visitants.



De fet, al llarg dels dos caps de setmana en què es concentraran el gruix de les activitats, tant a Andorra la Vella i a Escaldes-Engordany, com al Pas de la Casa, s'ha previst que el volum d'excursionistes incrementi un 4,3% i que el de turistes ho faci un 3,3% tal com s'ha esmentat, amb la qual cosa l'increment global es calcula en un 4%.



Tal com ha detallat el gerent d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, hi ha programades tot un seguit d'activitats entre les quals concerts de diferents grups, tallers d'estilisme, propostes per als més petits, una marató fotogràfica i art al carrer. A més, al llarg del mes de novembre se celebrarà l'Andorra a taula, amb la participació d'una trentena de restaurants.



Tal com ha posat en relleu el ministre de Turisme, Francesc Camp, aquest esdeveniment està "consolidat" i a més a més compta amb el suport de grans marques, que organitzen activitats. Així, es torna a tenir com a soci Disney, que muntarà una caseta de Mickey Mouse a la plaça del Poble. Camp ha recordat que aquesta cita té per objectiu incidir en el fet que Andorra és una destinació de compres. En aquest sentit, ha reivindicat la feina que s'ha fet en el marc del pla estratègic del turisme de compres, com per exemple els diferents esdeveniments o l'acotament del període de rebaixes. Ha reconegut, però, que "encara queda molta feina per fer". De fet, ha comentat que en breu es farà un balanç de la feina feta i també es marcaran les línies a seguir per al 2019. Ha recordat que hi ha alguns dels canvis que tindran una implantació més lenta però també ha recordat, a aquells que critiquen l'estat del sector, que dades com les del PIB o les importacions mostren una millora.