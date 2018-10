Els refugiats acollits pel Govern arribaran la setmana vinent

Dijous 25 d’octubre a les 05:15 hores arribarà a l’Aeroport del Prat un vol directe procedent de Beirut amb les famílies sirianes acollides pel Govern. Després d’una llarga espera i de resoldre diversos problemes burocràtics, els refugiats podran abandonar el camp en el qual es troben actualment als afores de la capital libanesa per posar rumb al Principat. El responsable de la Comunitat de Sant Egidi, Xavier Vidal, va explicar a principis d’aquest mes que era «qüestió de dies» aconseguir la documentació que els permetés sortir del país àrab i que suposava ja l’últim tràmit. Cal recordar que la intenció de l’Executiu era que arribessin a principis de setembre i que fa mesos que l’administració andorrana té preparats els seus papers legals i els pisos on s’instal·laran.



Aquests seran els set primers refugiats dels 20 que el Govern s’ha compromès a acollir. Es tracta de dues famílies; una formada per dos adults i dos adolescents i l’altra per un matrimoni jove amb un bebè de pocs mesos. Vidal ja va dir que tots ells estan molt il·lusionats» amb la nova etapa que els espera i «tenen moltes ganes» d’arribar.