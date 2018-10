Vinyes espera seguir realitzant un bon paper a Cantàbria

Després de dues setmanes participant en proves de circuit, Joan Vinyes torna a la carretera. Ho fa al Ral·li Santander-Cantàbria, puntuable per al Campionat d’Espanya de Ral·lis d’Asfalt.

La cita del nord de la península Ibèrica sempre és un repte per a pilots i equips per les característiques que presenta. «Ja fa moltes temporades que competim a Cantàbria i sempre ens emportem alguna sorpresa. Tenim clar que en una mateixa especial ens podem trobar varietat d’asfalt, en sec llisquen molt i si plou, la dificultat augmenta. Veurem quins detalls ens sorprenen en les especials noves», assenyala Vinyes, que té experiència en aquesta cursa i que com la resta de membres de Suzuki, acostumen a presentar un rendiment positiu: «Se’ns dóna bé. Hem aconseguit bons resultats, aquest any esperem que no sigui una excepció i puguem arribar al podi final entre els millors.

El shakedown i el tram de qualificació es disputarà demà el matí, i per la tarda es portarà a terme la cerimònia de sortida. Dissabte es realitza el gros de la prova, que compta amb un recorregut total de 552,43 quilòmetres, dels quals 157,88 km seran de velocitat.

Vinyes es presenta a Cantàbria després de competir a Bèlgica a les 12 hores d’Spa-Francorchamps. Fent equip amb Jaume Font van concloure a la sisena posició de la categoria TCR, realitzant un total de 218 voltes al traçat, les mateixes que el quart classificat, i a només una del podi. L’andorrà assenyalava que finalitzaven «amb excel·lents sensacions i motivats per repetir l’experiència. Amb el que hem après en aquesta edició, tant en el coneixement del circuit com de les proves d’aquest campionat, segur que es pot millorar».