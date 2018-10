Costa pregunta pel sobrecost del pas elevat de la CG1

El conseller liberal Ferran Costa va presentar ahir una pregunta a la Sindicatura en la qual demana al Govern que expliqui en la propera sessió de control perquè el recentment inaugurat pas elevat per a vianants de la CG1, davant l’Estadi Comunal d’Andorra la Vella, ha tingut un sobrecost de 290.000 euros. L’obra, guanyadora de l’edició 2017 dels Pressupostos Participatius, tenia una partida de 200.000 euros per construir-se però finalment el cost total va ser de 490.000 euros.



El ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, va justificar aquest increment perquè al projecte inicial se li han afegit diverses modificacions com l’ascensor, la nova pavimentació de la carretera i l’eliminació del semàfor, entre d’altres. Torres també va reconèixer que hi ha hagut un cert retard en les obres i en l’execució final del projecte, que estava previst acabar durant l’estiu. La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va considerar que la nova infraestructura era necessària, ja que era «un punt negre».