Comencen les obres al pont de Peramola, a la C-14

La conselleria de Territori de la Generalitat de Catalunya va iniciar la setmana passada els treballs d’adequació dels sistemes de contenció del pont de la C-14 a Peramola, damunt el riu Segre. La palanca té una longitud de prop de 80 metres i l’obra, amb un pressupost d’uns 400.000 euros, inclou també la pavimentació de la infraestructura i dels trams de la carretera que hi entronquen. L’actuació té un termini d’execució de dos mesos.

L’anunci de la intervenció la va fer el passat mes de juliol el secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín, però no va arribar a temps per evitar la mort d’un veí de Castellciutat de 48 anys, que va perdre la vida el passat 6 d’octubre en precipitar-se des del pont el camió que conduïa. Aleshores el cos de Bombers d’Oliana va explicar que «hi ha més de 30 metres d’alçada i les baranes no protegeixen prou». Altres fonts consultades pel PERIÒDIC ja van assegurar que les tanques actuals no eren suficients per evitar una sortida de via d’un cotxe i la conseqüent caiguda al riu. La petició per incrementar la seguretat en aquesta infraestructura l’havien feta arribar a la Generalitat conductors i xofers professionals, tenint en compte que les barreres es van instal·lar dècades enrere i ja estaven força deteriorades, amb la qual cosa oferien una garantia de seguretat dubtosa en cas d’haver de donar resposta a la hipotètica sortida de via d’un vehicle.

L’alcaldessa de Peramola, Gemma Orrit, es vamostrar satisfeta per l’inici dels treballs però va considerar que «no seran suficients». En aquest sentit, Orrit va assenyalar que cal un canvi urgent de la senyalització prèvia al revolt pronunciat que es troba abans d’accedir al pont des de la Seu d’Urgell. «Els senyals indueixen a error i sembla que hi hagi dos carrils de baixada, fet que provoca accidents», va lamentar, va informar RàdioSeu.