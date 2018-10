El MoraBanc, obligat a guanyar davant l’Herbalife Gran Canària

Les dues darreres derrotes que ha patit el MoraBanc fan que afronti el partit a la pista del Gran Canària amb una necessitat de victòria i de demostrar que només ha estat una mala setmana. Per aquest duel, Navarro no comptarà amb David Walker ni amb Rafa Luz, i per tant, convocarà a Sani Campara.

En aquest partit, Shayne Whittington espera «competir i guanyar» perquè «estem a un bon nivell». A més, va expressar que «esperem al millor Gran Canària tot i tenir una setmana carregada de partits». «Serà difícil treballar en el rebot a Gran Canària, però hem d’estar preparats», sentenciava.

Així mateix, el tècnic tricolor espera «un partit molt dur al principi» i que «voldran passar-nos per sobre». «No espero que els acusi el cansament, sinó tot el contrari, tenen una gran intensitat física i una defensa duríssima», opinava tot augurant que «segurament no ens trobarem còmodes, haurem de ser intel·ligents i tenir paciència per competir».

Els tricolors esperen «un Gran Canària que demostri que no està dèbil i per tant, sortiran a matar-nos». En aquest sentit, creuen que «tenen una línia d’intensitat darrera i una rapidesa i execució brutal». «És un partit a la casa d’un equip d’Eurolliga, amb això ho dic tot», aclaria.

Amb tot, tenen clar que «si competim, segur que tindrem opcions, hem de fer un partit amb intel·ligència i mirar que el desgast no ens afecti com ens va passar contra l’Estrella Roja». «És complicat veure fissures en un equip com aquest», concloïa.