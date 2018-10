L’SkyRace Comapedrosa tornarà el 28 de juliol

L’organització de les 2019 Migu Run World Series va anunciar ahir el seu calendari i l’SkyRace Comapedrosa se celebrarà el 28 de juliol de 2019. Les dates es van anunciar juntament amb el nou rànquing de temporada únic per determinar el millor skyrunner del món. L’SkyRace Comapedrosa formarà part d’un circuit de quinze carreres que es disputaran en 11 països. A més, aquest any, hi ha cinc noves proves.

Per altra banda, també hi haurà un esdeveniment per separat, l’Sky Masters, una cursa en la qual s’enfrontaran els millors atletes de la temporada. El circuit començarà el 20 d’abril amb una nova cursa al Japó. «Amb cinc noves curses, les World Series 2019 responen perfectament a les expectatives dels atletes, hem construït un circuit que garanteix la competència èpica de més alt nivell», explicava Pere Worth, president de SkyMan SA.