Les institucions celebren la continuïtat de la marca Grandvalira

Com no podia ser d'una altra manera la continuïtat de Grandvalira ha estat celebrada per l'executiu i també per l'altra marca de neu del país, Vallnord. Però aquest nou moviment inesperat deixa a l'aire el futur de la marca que agrupa les pistes d'esquí de les Valls del nord. Sense apuntar quin termini de vida li queda a Vallnord ni si finalment s'acabarà dissolent, el cònsol major d'Ordino i fins ara vicepresident de la marca, Josep Àngel Mortés, s'ha expressat deixant dubtes. "En un futur ja veurem què passa, és cert que encara hi ha d'haver molts moviments i s'han d'afinar molts temes", tot i recordar que el forfet conjunt entre Ordino Arcalís i Pal Arinsal continuarà perquè "en aquests moments estem dins de Vallnord i dins de Grandvalira". El cònsol també ha acceptat que aquest nou moviment comporta un canvi important, però ha dit que "els tècnics i els directors corresponents ja estan treballant per veure com s'acaben posicionat les dues marques dins del mercat".



Més contundent i convençut s'ha expressat en declaracions a l'ANA el cònsol major de la Massana i president de Vallnord, David Baró, que també ha celebrat la notícia de Grandvalira. "Nosaltres volem que Vallnord continuï i per això fa una setmana el consell d'administració va validar el forfet conjunt per la temporada 2018-2019". Baró s'ha mostrat segur que la societat que configuren Secnoa i EMAP continuarà existint i ha negat que les pistes de la Massana estiguin soles davant dels altres tres dominis. "Hi continua havent dues societats mares i dos consells d'administració", ha recordat. Pel que fa al futur més a llarg termini ha reconegut que hi poden haver canvis, però no s'ha precipitat a dir quins seran.



"La millor notícia d'aquest segle"



Mantenir la marca Grandvalira és "la millor notícia d'aquest segle per l'economia del país i no exagero". Així de satisfet s'ha mostrat el ministre de Turisme, Francesc Camp, que ha recordat que s'ha estat "molt a prop del precipici". El membre de l'executiu ha assegurat que si s'hagués trencat la marca el "patiment" s'haguera estès més enllà del sector de l'esquí, perquè dona feina a moltes altres empreses. Ara, amb el nou moviment, el ministre està convençut que es dona "estabilitat i tranquil·litat al sector", així com també als turoperadors que a partir d'ara ja començaven a negociar i tancar les sol·licituds pensant en la temporada 2019-2020. "S'hagués produït una baixada de les reserves", ha assegurat. Pel que fa al paper que ha jugat el cap de Govern, Toni Martí, amb la convocatòria de diverses reunions tripartides entre les parts implicades, Camp ha expressat que "el cap va començar la feina i les societats l'han rematat".



Respecte a la nova situació dels dominis esquiables del país, el titular de Turisme ha ressaltat que serveix per seguir competint a nivell internacional amb les grans estacions del sud d'Europa i els Alps. "Si s'hagués tancat la marca tindríem dues noves estacions [Pas de la Casa-Grau Roig i Soldeu-El Tarter] de dimensions més petites i encarades a un mercat més local que internacional". Camp està convençut que la situació actual permetrà mantenir la relació de forces sense entrar de manera directa a competir amb els preus i els tipus de forfets, ja que els dos dominis tenen dimensions diametralment oposades.



Mortés i Baró també s'han mostrat molt satisfets per la notícia. "És una marca important de país i que s'hagi pogut salvar representa una de les grans notícies dels últims temps", ha manifestat el cònsol major d'Ordino. El nou moviment marca la línia i l'objectiu perquè l'esquí a Andorra acabi convertint-se en una única estació, segons apunta Mortés. "El client vol un forfet únic i esquiar a tot el país". Una frase semblant a la que va expressar l'actual accionista majoritari de Secnoa, Joan Viladomat, quan va signar l'acord amb el comú ordinenc. Baró ha celebrat la continuïtat de Grandvalira i ha apuntat que el trencament hagués suposat un "daltabaix molt important i un prejudici per Andorra".