Segueix creixent el nombre d'atestats amb gossos perillosos implicats

Fa tres anys que el cos de Banders té patró, Sant Francesc d'Assís, i fa tres anys que per aquestes dates celebra la seva festa. Aquest dimarts el cos, format per 19 efectius (només una dona) s'ha reunit per celebrar-ho, i per celebrar també els 30 anys de la seva constitució com a cos. Durant aquestes tres dècades "s'ha fet molta feina", ha assegurat el director dels Banders, Miquel Rossell, que ha volgut destacar aspectes com la formació a les escoles (s'ha arribat a 6.000 alumnes), l'especialització d'un equip caní (amb quatre gossos), l'increment de les relacions amb cossos dels països veïns o la creació, aquest mateix any, d'un equip nivo-meteo de control de la neu i les allaus. També s'ha reforçat, ha afegit Rossell, la tasca de control per evitar atacs de gossos perillosos. S'ha fet, en aquest sentit, sensibilització als amos, però de moment no s'està aconseguint rebaixar les sancions al respecte. Aquest 2018 han seguit augmentant el nombre d'atestats amb gossos perillosos relacionats: han estat vora 70, pels 60 de l'any passat.

Rossell ha exposat, en aquest sentit, que se seguirà fent feina "sobre terreny" per aconseguir "rebaixar els atestats en un futur". De la mateixa manera que s'han aconseguit rebaixar, també per la tasca feta sobre terreny, el nombre d'atestats relacionats amb la caça i la pesca.

Per la seva part la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, present a l'acte, ha recordat que un cop entri en vigor la nova llei de conservació del medi natural, de la biodiversitat i del paisatge, els banders adquiriran "noves competències i responsabilitats" de control, i també podran treballar a demanda dels comuns. Però la ministra considera que la plantilla actual és suficient per assumir aquestes noves tasques, i més tenint en compte que durant aquesta legislatura s'han incorporat tres nous agents, ha recordat. Només si el cos va assumint noves competències "s'analitzarà la possibilitat de dotar-los de més recursos", ha manifestat.

En aquest sentit, Rossell s'ha mostrat resignat a demanar més efectius, i ha exposat que optimitzaran els mitjans per tal d'assumir-ho tot amb la plantilla actual. En canvi, on sí que s'invertirà és en millorar les instal·lacions actuals del cos (a l'edifici administratiu del Govern). Tal com ha avançat durant el seu discurs el cap de Govern, Toni Martí, quan el ministeri de Cultura es traslladi a l'hotel Rosaleda s'aprofitarà una part de l'espai que deixin lliure per als banders.

Finalment, i pel que fa a les queixes arribades per part d'administracions catalanes sobre la presència d'andorrans que circulen amb els seus vehicles motoritzats per camins on està prohibit, el director dels banders ha assegurat que hi ha col·laboració i que per la seva part incidiran en la "sensibilització" perquè "es prengui consciència que el medi natural és un bé que hem de protegir tots".