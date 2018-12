Balanç satisfactori del funcionament de ‘Joves en inclusió’

Fa tot just tres mesos que la Fundació Privada Tutelar va posar en marxa el programa Joves en inclusió, per atendre joves d’entre els 16 i els 25 anys amb trastorn de l’espectre autista (TEA). Les responsables del servei, Eva Flotats i Judith Sansa, fan un balanç satisfactori, ja que els resultats amb els quatre joves als quals s’atén estan sent positius: «S’ha notat una evolució en les diferents àrees que anem treballant i els nois venen contents», van explicar a l’ANA, afegint que «les famílies també es mostren satisfetes pel funcionament del projecte».

Joves en inclusió ha arrencat amb els quatre usuaris esmentats però hi ha la possibilitat que en el marc de la prova pilot que s’està duent a terme s’hi pugui incorporar una o dues persones més. L’atenció és individualitzada i, per tant, tampoc no es pot créixer molt més enllà d’aquesta xifra, assenyalen.

Els joves assisteixen de dilluns a divendres a les instal·lacions del servei i hi són de les 9.00 a les 18.00 hores. Allà, al llarg del dia, es treballen diferents habilitats com les terapèutiques, la vida independent i les acadèmiques. Així, s’incideix en aspectes com la comunicació, tenint en compte també que dels quatre usuaris n’hi ha tres que no parlen. També se’ls ensenya tècniques de relaxació, a esperar i habilitats socials com demanar ajuda correctament, dir ‘hola’ o ‘gràcies’ o la composició de les frases. En el vessant acadèmic se’ls ensenya accions com retallar o plastificar i quant a la vida independent, fan accions com pot ser estendre roba, parar la taula, endreçar o baixar la brossa. Aquestes tasques necessiten també la implicació de les famílies, perquè els joves aprenguin a generalitzar-les més enllà de l’entorn del centre. «Si a casa no es practica, pot ser que no ho facin perquè l’entorn és totalment diferent», van explicar Flotats i Sansa.

Atenció individualitzada

Les responsables destaquen que les evolucions que s’han aconseguit amb els joves són fruit del fet que es fa una atenció individualitzada que permet «treballar de manera molt intensiva». Cada noi avança al seu ritme i els professionals intenten adaptar-se a les necessitats de cada cas. Amb les diferents tasques que es duen a terme el que es pretén és que «se sentin útils, que facin el que farien altres nois» de la seva edat. Així, en un termini més llarg –un parell d’anys– no es descarta que alguna d’aquestes persones pugui inserir-se al món laboral.

Sansa i Flotats van recordar que són joves «amb elevada necessitat de suport» i que, per tant, l’evolució és lenta, però es pot pensar que puguin acabar tenint «petites experiències professionals» com ara ajudar en la reposició de productes en alguna botiga. Aquestes feines, però, s’haurien de fer també amb la supervisió d’un professional que pogués donar suport a aquesta persona.

Les responsables de Joves en inclusió van reivindicar el salt qualitatiu que s’ha fet amb el centre de la Fundació Privada Tutelar, ja que és «molt especialitzat» i, tenint en compte que el trastorn de l’espectre autista «és molt ampli», el que es vol és «oferir una teràpia específica». «És un programa fet a mida per a cada cas», van destacar, amb cures «provades científicament». A més, compten amb el suport d’assessors externs, la qual cosa ajuda als professionals a ser encara més «rigorosos».