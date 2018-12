Gutiérrez, a la Copa del Món de Semmering gràcies a una fèrula

Mireia Gutiérrez tornarà a competir aquest dissabte. L’esquiadora va volar ahir a Àustria, on es disputarà l’eslàlom de la Copa del Món de Semmering. Gutiérrez es va trencar el primer metacarp de la mà esquerra el dia 8 de desembre durant l’entrenament de la Copa del Món de Saint Moritz i l’endemà va ser intervinguda quirúrgicament. Tot i que es tracta d’una lesió que requereix un mes i mig de recuperació, Roger Vidosa, tècnic de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), va afirmar que «com que porta una fèrula especial i una protecció adaptada, no s’ha de preocupar de la mà i pot esquiar al 100%. És cert que de vegades, com que la força de la mà no és la mateixa d’abans perquè fa massa poc de l’operació, potser hi ha algun gest que pot ser diferent però no l’hauria de condicionar. Estem una mica al límit però el fet d’haver trobat aquesta protecció li permet no preocupar-se de la mà i esquiar».

«Vam poder fer uns entrenaments Andorra que ens van permetre decidir si podia venir, vam fer uns exercicis similars als que ens trobarem i la cosa anava bé», va assegurar. Avui farà els entrenaments previs a la carrera però les cartes ja estan posades sobre la taula. «Normalment el dia abans de la carrera són entrenaments curts, és notar-se una mica amb la neu del lloc i arribar amb la màxima frescor a la carrera», afegia el tècnic. «Esperem que de cara a la temporada només hagi suposat perdre un dels eslàloms de la Copa del Món, a part del paral·lel, i que sigui un petit clot, com qui es posa malalt uns dies», va apuntar. L’objectiu per aquesta cursa és el mateix que en qualsevol Copa del Món: «intentar arribar a la segona mànega i així aconseguir punts».

L’esquiadora andorrana va fer un esforç per participar en la cursa de Courchevel del dia 21 però finalment ho va descartar perquè, tal com va comentar, «no tenia força i sentia dolor amb l’impacte, no podia agafar el pal». Quant al traçatde dissabte, va destacar que «és una pista que m’agrada i, si hi ha bones condicions, penso que puc tenir una oportunitat. Si torno, no és només per fer la cursa, és per competir», sentenciava.