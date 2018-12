Per Nadal fan una sobretaula diferent

Ja estaven entaulats quan es va obrir la porta del recinte. De sobte, tots van començar a aplaudir i a cridar. Els jugadors Oliver Stevic, Moussa Diagne, Rafa Luz, David Jelínek i Michele Vitali acabaven d’entrar seguits del cos tècnic i directius del MoraBanc Andorra. «Una injecció de moral fora del normal». Amb aquest rodolí resumia Gorka Aixàs, president del club, la visita tradicional a Cal Calones. Ja fa cinc anys que jugadors i cos tècnic hi comparteixen taula i un àpat ple de converses. Aixàs va assegurar que és una visita que «fa molta il·lusió, sempre que venim ens acullen súper bé i passem una molt bona estona. Ells estan encantats que vinguem i fer-ho per festes crec que és el que toca. A més, implica tornar el caliu que ens donen alguns d’ells quan venen a la pista».

Cada dia, entre 55 i 60 padrins van a dinar al Casal i Ester Vilarrubla, consellera d’Afers Socials del Comú d’Andorra la Vella, coneix el nom de tots ells. «M’agrada venir. Avui és un dia especial i agraïm moltíssim la visita perquè fa Nadal i ja és una de les tradicions». El dinar amb els jugadors és tota una celebració per a la gent gran. «Tots els esperem amb ganes perquè és un dia especial on intercanvien converses amb gent diferent i hi ha un ambient molt més festiu», destacava la Vilarrubla. «S’ha canviat el menú per adaptar-lo als jugadors perquè n’hi ha algun que no menja porc i han preparat xai», explicava.

El capità de l’equip, Oliver Stevic, va remarcar que aquest tipus d’activitats «és molt important perquè nosaltres representem el país i és vital tenir relació amb la gent gran, amb els nens i les escoles. Igual que amb la resta d’iniciatives que té el club». I és que, en dos mesos ja són quatre els projectes solidaris que ha dut a terme el MoraBanc.