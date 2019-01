Col·lecta per al Dodge Fargo

L’empenta de Claude Benet i del col·lectiu Velles Cases Andorranes permeten somiar i imaginar-nos tots plegats el vell Dodge Fargo lluent com si fos acabat d’estrenar. Primer va ser l’operació de rescat del pati on estava mig enterrat de brutícia. El mateix Benet ho admet: «era difícil però ho vam poder fer». Superat el primer repte, ara se’n marquen un segon que tampoc té res de senzill, «però que espero que podrem aconseguir»: la restauració del vehicle.



Per aconseguir-ho miraran de «conscienciar la ciutadania» i obriran, durant la segona quinzena d’aquest mes, una col·lecta per aconseguir els diners que necessiten. «L’objectiu és salvaguardar-lo i això té un preu. Nosaltres calculem que serien uns 60.000 euros, però tampoc ho sabem exactament», apunta. Així, confien que en un termini de 3 o 4 mesos puguin tenir els diners gràcies a la bona voluntat de qui vulgui participar. «Confiem trobar mecenes, siguin particulars, empreses o institucions», que facin aportacions d’entre 30 i 50 euros per assegurar un coixí de diners abans de posar-se a treballar. «No volem que ningú comenci a restaurar-lo i que ens trobem que nosaltres no tenim els diners per finançar-ho», va aclarir el president del col·lectiu, que va deixar clar que «el primer que cal fer és garantir els diners».

Fórmula

Sobre la manera com es farà aquesta recaptació de diners, va indicar que encara no està clar, i que s’ha de reunir la junta de Velles Cases per acabar d’encarrilar la proposta.



Claude Benet també va explicar que fins ara hi ha hagut «bastants particulars» que li han fet arribar el seu interès per participar de la iniciativa així com algunes empreses, de qui no va voler dir el nom.



L’operació de rescat del Dodge Fargo es va fer el passat 15 de desembre a Fontaneda i hi van participar tècnics del comú així com de l’empresa MAUCO. Van ser cinc hores de treball precís per lligar amb una grua el vehicle, assegurar-se que no es desmuntés cap peça, alçar-lo i col·locar-lo damunt d’una grua que va ser l’encarregada de traslladar-lo fins a una nau de la capital on ara reposa a l’espera de la restauració.