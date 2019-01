Trobats gravats de l’Edat Mitjana a la Vall d’Àssua

El projecte és una bona notícia per al Principat

Veïns de la Vall d’Àssua, al voltant de Sort, van descobrir de forma casual centenars de gravats medievals a la roca, segons va transcendir ahir. En alguns casos representen escenes i en altres es tracta d’elements aïllats. Ermengol Gassiot, membre del Grup d’Arqueologia d’Alta Muntanya de la UAB i CESIC, va dir que es tracta d’una troballa «molt important» i va indicar que possiblement daten entre els segles XI i XIV. La presència d’elements com ara cavallers armats amb llances i esperons sobre els cavalls és el que ha portat a situar els gravats a l’Edat Mitjana. Gassiot va afirmar que «sorprèn» sobretot la quantitat de gravats trobats. També va assenyalar que no recorda cap altre lloc del Pirineu català amb aquesta densitat de petròglifs a l’exterior. Sorprèn també l’elevada presència de cavallers i individus armats, en un espai que tradicionalment ha estat ramader. La troballa feta al Pallars Sobirà està dispersa sobre un eix de prop d’un quilòmetre de longitud seguint la part altra del vessant solà d’un barranc. L’indret és molt abrupte i cau de manera molt pronunciada en un terreny que en molts punts és rocós. Els gravats estan situats entre els 1.390 i els 1.710 metres d’altitud. Tots els panells d’art són a l’aire lliure i consisteixen en motius gravats a la roca mare, en superfícies llises, majoritàriament, orientades cap al sud.

Per El Periòdic

