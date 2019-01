Crítiques a Camp per voler marcar el programa electoral dels partits

Els grups polítics de l'oposició han tancat la porta a la petició del ministre de Turisme, Francesc Camp, a deixar escrit, ara per ara, als seus programes electorals per les properes eleccions quina ha de ser l'alternativa al Cirque du Soleil, en cas que decideixin no seguir apostant-hi. Tot i això, la minoria està convençuda que hi ha altrenatives i les estan estudiant. El candidat a cap de Govern pel PS, Pere López, ha criticat que "pensar que no hi ha res més a fer quan fa tants anys que es fa és mentir", tant per part del ministre com del director general d'Andorra Turisme, Betim Budzaku. Ha assegurat que té el convenciment que "es poden fer projectes més renovadors", però no els ha esmentat. Per la seva part, el conseller liberal Ferran Costa ha etzibat a Camp que "cada partit és prou sobirà per posar al seu programa electoral allò que cregui que ha de posar".

"És molt curiosa la manera de veure del senyor Camp de com han de fer política els partits de l'oposició", ha manifestat Costa. Ha afegit que les afirmacions del ministre són "una fal·làcia absoluta" i "gratuïtes". En relació a que cal posar sobre la taula una alternativa, tampoc s'ha atrevit a citar-ne algunes, tenint en compte que no necessàriament n'hi ha d'haver, ha opinat. Únicament ha exposat que "ja es veurà".

Tornant a López, sí que és més partidari de canviar el model. Ha assegurat que "es poden fer projectes més renovadors" ja que portar el Cirque du Soleil a l'estiu ha estat "positiu", "però té tendència a encallar-se", al seu parer. El socialdemòcrata ha criticat la "incapacitat d'innovació ni d'aportar coses noves" a la política turística que desenvolupa l'actual Govern. Per altra banda, el conseller general d'UL-IM, Josep Pintat, també ha apuntat que intentaran portar alternatives "i en tot cas no farem circs mediàtics com estem fent avui dia amb les mesures urgents".

Cal recordar que el conveni amb la companyia canadenca expira aquest 2019 i la nova formació que lideri l'executiu haurà de decidir si vol o no negociar per renovar-lo.