Piqué es presenta

Se l’esperava des de fa dies i ahir es va produir. Gerard Piqué, que a través de Kosmos es va fer amb les regnes de l’FC Andorra, va venir al Principat per demostrar la implicació que té davant el nou projecte ambiciós del club. Els jugadors de la plantilla ja coneixen de primera mà les línies que se seguiran, aportant confiança a la tasca que s’està realitzant i certificant la solidesa de la iniciativa per fer créixer l’entitat, amb objectius de màxims.

El central de l’FC Barcelona va realitzar en primera instància una visita institucional, reunint-se amb el cap de Govern, Toni Martí; i la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert. Després va dirigir-se a Encamp per visitar les instal·lacions de Prada de Moles. En acabar, va reunir-se en un hotel cèntric de la capital amb la plantilla, el cos tècnic i part de la directiva. Acompanyat pel seu pare i un dels seus fills, també hi eren presents representants de Kosmos i de la societat andorrana que es fa càrrec del club. A la trobada Piqué va presentar el projecte i va donar un impuls a totes les parts implicades per iniciar un camí plegats que serà de llarg recorregut.

El central del Barça realitza una trobada al Govern per reunir-se amb Toni Martí i Olga Gelabert

Piqué no va voler fer declaracions un cop conclosa la reunió, emplaçant a fer públic tots els detalls del projecte a més endavant, un cop la nova Llei de l’Esport sigui vigent. «Ens ha dit que estiguem tranquils, que és un projecte molt ambiciós. S’ha presentat i ens volia conèixer», exposava Cristian Martínez sobre la intervenció del jugador de l’FC Barcelona. La plantilla va agrair el gest de venir a Andorra a presentar-los el projecte i «saber que és quelcom real i que té moltes ganes. S’ha vist que en té». Poden comprovar que «és un projecte molt sòlid i seriós. Simplement amb la gent que hi ha al darrere són paraules majors per a nosaltres, perquè aquí a Andorra no estem acostumats a un nivell mediàtic tan gran com aquest». Com ja han començat a notar en sectors futbolístics i també de fora d’aquests, «estarem en boca de tots durant molt de temps per qui hi ha a darrera», i sent conscients d’això «intentarem portar-ho de la millor manera possible», perquè es tracta d’un «projecte a molts anys vista».

Un dels nouvinguts a través de la injecció que ha suposat l’entrada de Kosmos és Ernest Forgas. «Ens ha explicat tot el projecte. Ens donen confiança i amb això demostren la implicació que tenen tots, del primer a l’últim», afirmava el davanter. Amb gestos d’aquest tipus, per explicar tot el que es vol fer amb la presència dels màxims implicats, «és d’agrair que vinguin i t’ho reafirmin». Pensant en l’ascens, la primera plaça es troba a 14 punts a falta d’un partit per concloure la primera volta. Si es vol optar a pujar a Tercera Divisió «s’ha de començar a picar pedra des de ja tothom. És conscient que aquest any és complicat», però no defalliran. Forgas es mostra satisfet per l’aposta personal que va fer per baixar una categoria i jugar a Primera Catalana. El projecte el va convèncer i en els seus primers dies al Principat comprova com «les coses s’estan fent molt bé» i que des de l’entitat «han complert amb tot».

Sumar victòries

Final de la primera volta. L’FC Andorra juga demà al camp de la UD Viladecans, que ocupa la tercera plaça i que com a local no sap el que és perdre aquesta temporada. Serà el segon matx per al nou projecte de l’entitat i aquest cop confia, amb un major temps de preparació, sumar una victòria que no va aconseguir en el primer partit de l’any, davant l’EFAC Almacelles.

Diumenge passat les coses no van sortir com volien amb un conjunt ple de novetats, al terreny de joc i la banqueta. A pesar de perdre, es van extreure aspectes positius. «Per ser el primer partit vam acabar amb molt bones sensacions. Òbviament un sempre vol guanyar, i a més l’objectiu és clar, que és sumar de tres en tres per intentar arribar l’abans possible a dalt. No va poder ser, per circumstàncies el partit moltes vegades no surt com un vol, però hem après la lliçó», assegura un dels nouvinguts, Fede Bessone. Amb més marge ara de preparació i entrenaments a les cames, l’equip es comença a conjuntar: «Hem tingut més temps i a poc a poc les idees que vol el míster es van veient, les anem assimilant molt bé i anem remant tots cap a la mateixa direcció».

Rival a batre

L’arribada de Kosmos i Piqué fa que a la Primera Catalana els tricolors es presentin com a favorits en tots els partits. Un exemple va ser com van celebrar els jugadors de l’EFAC la victòria. «Semblava que havien guanyat la Champions League. Això diu molt a l’hora dels partits que vénen, d’afrontar-los sabent que som un equip a batre». L’ascens és l’objectiu, tot i que «estem lluny dels que estan a dalt, però sent realistes hem de saber que tenim un equip molt competitiu i el projecte és una passada. Tots els equips et volen guanyar». No renuncien a reptes elevats i «hem de prendre aquesta responsabilitat».

El matx a Viladecans es presenta complicat. «Són jugadors que porten anys jugant, amb un entrenador que coneix molt bé la categoria. Sobretot a casa és un equip que és molt sòlid» que «tàcticament està molt ben treballat i sobretot a pilota parada i les contres surten molt bé. Sabent això hem d’estar alerta», i més perquè es troben «en una dinàmica positiva». Pel tipus de rival i el terreny de joc, Bessone espera «un partit llarg i crec que físicament els podem fer mal. Si som capaços de donar-li ritme al partit i moure la pilota d’un costat a l’altre podem trobar les nostres oportunitats».

La FCF no veu inconvenients per l’entrada de Piqué

Aquesta setmana el tècnic del Viladecans, Raúl Paje, assenyalava que l’FC Andorra amb la seva política de fitxatges estava adulterant la competició. Ho feia a futbolcatalunya.com. Aquesta mateixa web ahir parlava amb el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, que indicava que Piqué «és molt lliure de comprar, vendre o el que cregui oportú amb una societat anònima. No podem entrar la FCF en aquestes situacions». El dirigent valorava que si s’han de formalitzar finestres de fitxatges «com a la Segona B o la Tercera», la proposta s’ha de presentar «de manera formal a l’assemblea de la federació i aquí decidir el que sigui més correcte».